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हाईकोर्ट ने कहा- गंभीर अपराधों में जमानत से समाज पर प्रतिकूल असर पड़े तो कोर्ट जमानत रद्द करने से पीछे नहीं हटेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सामान्य तौर पर एक बार जमानत मिलने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अपराध इतने गंभीर हों कि वे अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें और आरोपी की रिहाई का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो तो अदालत जमानत रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है. न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अदालतें ऐसी स्थिति में मूकदर्शक नहीं रह सकतीं.

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति समित गोपाल ने महोबा में पेट्रोल पंप कर्मचारी अमित कुमार वर्मा की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग वाली अपीलों पर की है. हालांकि, कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए दोनों अपील खारिज कर दीं.