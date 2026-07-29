ETV Bharat / state

प्रबल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को होगी सजा

बैंक्वेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी.

प्रबल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला
प्रबल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिजनौर: जनपद में 13 साल पुराना चर्चित प्रबल हत्याकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को कोर्ट परिसर से ही जेल भेजने के आदेश दिया. अदालत इन सभी दोषियों के खिलाफ 31 जुलाई को सजा सुनाएगी.


यह मामला उस समय पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना था, जब नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद कई दिनों तक मृतक का शव बरामद नहीं हो सका था, जिससे मामले ने और अधिक सनसनी फैला दी. पुलिस की जांच और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुना दिया है.

बिजनौर प्रबल हत्याकांड (VIDEO Credit:ETV Bharat)
फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वितीय न्यायाधीश शहजाद अली ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद सातों आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में संजय गुप्ता एडवोकेट, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशू शामिल हैं. अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. इसी दिन सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

फैसले के बाद मृतक प्रबल की बहन प्राची ने अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि परिवार ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया और अब अदालत द्वारा दोषियों को दोषी ठहराया जाना उनके लिए राहत का विषय है. हालांकि, उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है.

मामले से जुड़े अधिवक्ता अहमद जकावत ने कहा कि अदालत ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सातों अभियुक्तों को दोषी माना है. अब अगला चरण सजा का है, जिस पर 31 जुलाई को अदालत अंतिम निर्णय सुनाएगी. फिलहाल पूरे जनपद की निगाहें 31 जुलाई पर टिकी है, जब अदालत यह तय करेगी कि 13 साल पुराने इस बहुचर्चित हत्याकांड में दोषी करार दिए गए सातों अभियुक्तों को क्या सजा दी जाएगी.


ये भी पढ़ें: लखनऊ संदीप सिंह हत्याकांड: माफिया दिलीप वर्मा का नाम FIR में शामिल, शूटर्स से संपर्क के मिले सबूत


TAGGED:

BIJNOR PRABAL MURDER CASE
7 ACCUSED IN PRABAL MURDER CASE
BIJNOR MURDER
PRABAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.