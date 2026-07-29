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प्रबल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को होगी सजा

बिजनौर: जनपद में 13 साल पुराना चर्चित प्रबल हत्याकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को कोर्ट परिसर से ही जेल भेजने के आदेश दिया. अदालत इन सभी दोषियों के खिलाफ 31 जुलाई को सजा सुनाएगी.



यह मामला उस समय पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना था, जब नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद कई दिनों तक मृतक का शव बरामद नहीं हो सका था, जिससे मामले ने और अधिक सनसनी फैला दी. पुलिस की जांच और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुना दिया है.

बिजनौर प्रबल हत्याकांड (VIDEO Credit:ETV Bharat)

फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वितीय न्यायाधीश शहजाद अली ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद सातों आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में संजय गुप्ता एडवोकेट, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशू शामिल हैं. अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. इसी दिन सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.