प्रबल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को होगी सजा
बैंक्वेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 6:00 PM IST
बिजनौर: जनपद में 13 साल पुराना चर्चित प्रबल हत्याकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को कोर्ट परिसर से ही जेल भेजने के आदेश दिया. अदालत इन सभी दोषियों के खिलाफ 31 जुलाई को सजा सुनाएगी.
यह मामला उस समय पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना था, जब नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद कई दिनों तक मृतक का शव बरामद नहीं हो सका था, जिससे मामले ने और अधिक सनसनी फैला दी. पुलिस की जांच और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुना दिया है.
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