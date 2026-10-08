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धर्मांतरण और लिनेश मौत केस में कोर्ट का फैसला, पत्नी, साली और सास-ससुर को मिली कड़ी सजा

धर्मांतरण और लिनेश मौत केस में सजा ( ETV Bharat )

धमतरी: पोटियाडीह में 7 दिसंबर 2024 को लिनेश साहू ने जान दे दी थी. मृतक ने आरोप लगाया था कि उसे जान देने के लिए उकसाया गया. यह आरोप उसने पत्नी और अपने सास ससुर पर लगाया था. आरोपों के घेरे में मृतक लिनेश साहू की 2 सालियां भी शामिल थीं. अब कोर्ट ने लंबी चली सुनवाई के बाद सभी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी पांच लोगों को पांच - पांच साल के कारावास और पांच - पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है.

धर्मांतरण और लिनेश मौत केस में कोर्ट ने सुनाई सजा दरअसल, पूरा मामला 7 दिसंबर 2024 का है. लिनेश साहू ने पोटियाडीह स्थित अपने घर में जान दे दी थी. जान देने से पहले लिनेश ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टेटस और मैसेज डाला था, जिसमें उसने पत्नी और ससुराल पक्ष से परेशान होने की बात लिखी थी. मृतक ने आरोप लगाया था कि उसपर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव उसकी पत्नी की ओर से डाला जा रहा है. इस दबाव में उसके ससुराल के लोग भी शामिल हैं. पीड़ित ने यहां तक कहा था कि उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है. मानसिक रुप से प्रताड़ित किए जाने के बाद उसने जान दी.