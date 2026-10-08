धर्मांतरण और लिनेश मौत केस में कोर्ट का फैसला, पत्नी, साली और सास-ससुर को मिली कड़ी सजा
धमतरी जिला कोर्ट ने 5-5 साल की सजा और 500 रुपए जुर्माना सभी पर लगाया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 10:44 PM IST
धमतरी: पोटियाडीह में 7 दिसंबर 2024 को लिनेश साहू ने जान दे दी थी. मृतक ने आरोप लगाया था कि उसे जान देने के लिए उकसाया गया. यह आरोप उसने पत्नी और अपने सास ससुर पर लगाया था. आरोपों के घेरे में मृतक लिनेश साहू की 2 सालियां भी शामिल थीं. अब कोर्ट ने लंबी चली सुनवाई के बाद सभी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी पांच लोगों को पांच - पांच साल के कारावास और पांच - पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है.
धर्मांतरण और लिनेश मौत केस में कोर्ट ने सुनाई सजा
दरअसल, पूरा मामला 7 दिसंबर 2024 का है. लिनेश साहू ने पोटियाडीह स्थित अपने घर में जान दे दी थी. जान देने से पहले लिनेश ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टेटस और मैसेज डाला था, जिसमें उसने पत्नी और ससुराल पक्ष से परेशान होने की बात लिखी थी. मृतक ने आरोप लगाया था कि उसपर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव उसकी पत्नी की ओर से डाला जा रहा है. इस दबाव में उसके ससुराल के लोग भी शामिल हैं. पीड़ित ने यहां तक कहा था कि उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है. मानसिक रुप से प्रताड़ित किए जाने के बाद उसने जान दी.
डिजिटल सबूत से मिला सुराग
पुलिस जांच के दौरान मृतक का मोबाइल फोन जब्त किया गया था. जांच में सोशल मीडिया पर किए गए मैसेज और स्टेटस को इस मामले में अहम साक्ष्य माना गया. इसी साक्ष्य समेत अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पत्नी समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिन पांच लोगों को सजा हुई है वो सभी रायपुर में रहते हैं.
इन आरोपियों को हुई सजा
- राजकुमार साहू, ससुर, उम्र 54 साल
- गौरी साहू, सास, उम्र 48 साल
- करूणा साहू, पत्नी, उम्र 27 साल
- किरण साहू, साली, उम्र 31 साल
- कनिष्का साहू, साली, उम्र 19 साल
ईसाई धर्म अपनाने का बनाया गया था दबाव
लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति के मुताबिक, ''लिनेश साहू की शादी रायपुर निवासी करूणा साहू से हुई थी. शादी के बाद करीब एक साल तक दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा और उनका एक बच्चा भी हुआ. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि बाद में पत्नी और ससुराल पक्ष की ओर से लिनेश पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा. अभियोजन के मुताबिक, लिनेश ने आत्महत्या से पहले WhatsApp के जरिए अपनी परेशानी जाहिर की थी. उसने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए जाने और मानसिक रूप से परेशान किए जाने की बात कही थी.
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मामले की जांच और अदालत की कार्यवाही में महत्वपूर्ण रहा. लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत 5-5 साल के कारावास और 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है: गीतेश प्रजापति, अधिवक्ता, लोक अभियोजक
2 साल बाद आया फैसला
पोटियाडीह के इस चर्चित मामले में करीब दो साल बाद अदालत का फैसला आया है. पत्नी, सास-ससुर और दो सालियों समेत सभी 5 आरोपियों को एक साथ 5-5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है.
क्या है नए कानून के तहत धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा
19 मार्च 2026 के सदन में पेश किए गए धर्मांतरण बिल में सभी प्रावधान स्पष्ट किए गए थे. इस विधेयक के तहत अवैध धर्मांतरण में किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल (प्रपीड़न) के माध्यम से धर्म बदलने के लिए मजबूर करना शामिल है. कानून में "प्रलोभन" के दायरे को भी काफी बढ़ाया गया है. अब नकद उपहार, रोजगार का वादा, मुफ्त शिक्षा, बेहतर जीवनशैली का प्रलोभन या किसी धर्म के रीति-रिवाजों को दूसरे के विरुद्ध गलत तरीके से प्रस्तुत करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा. विशेष रूप से, यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस आता है, तो इसे इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा.
नए धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी बातें
- बलपूर्वक या धोखे से किए गए धर्मांतरण पर रोक लगेगी
- डिजिटल माध्यमों और प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
- कानून के अनुसार बल, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अब प्रतिबंधित हो गया
- कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी
- प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी
- 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा
- पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा
- अवैध धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 5 लाख जुर्माना लगेगा
- यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा
- सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख जुर्माना लगेगा