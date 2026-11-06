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11 साल पुराने गैंगरेप मामले में अदालत का फैसला; दोषी पुलिसकर्मियों को 20-20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जिले में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में करीब 11 साल बाद अदालत ने दो पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इनमें तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजमोहन यादव और इंस्पेक्टर वेदपाल सिंह शामिल हैं. दोनों दोषी पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.



पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट राजीव तोमर के मुताबिक, सीबीसीआईडी ने जांच के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी. इससे असंतुष्ट होकर पीड़िता की ओर से अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की गई और परिवाद भी दर्ज कराया गया.