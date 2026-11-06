11 साल पुराने गैंगरेप मामले में अदालत का फैसला; दोषी पुलिसकर्मियों को 20-20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट राजीव तोमर ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:51 PM IST
सहारनपुर : जिले में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में करीब 11 साल बाद अदालत ने दो पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इनमें तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजमोहन यादव और इंस्पेक्टर वेदपाल सिंह शामिल हैं. दोनों दोषी पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट राजीव तोमर के मुताबिक, सीबीसीआईडी ने जांच के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी. इससे असंतुष्ट होकर पीड़िता की ओर से अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की गई और परिवाद भी दर्ज कराया गया.
तत्कालीन सीजेएम ने उपलब्ध बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चारों आरोपियों को तलब किया था. इसके बाद मामले की न्यायिक सुनवाई शुरू हुई. इस प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजमोहन यादव, इंस्पेक्टर वेगपाल सिंह के अलावा दो पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए थे. हालांकि, चारों के खिलाफ मुकदमे का विचारण पूरा नहीं हो सका.
अधिवक्ता राजीव तोमर के अनुसार, एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर मेडिकल के आधार पर खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित करने का प्रयास किया, जिसके चलते उसके खिलाफ विचारण नहीं चल सका. उन्होंने बताया कि अदालत में केवल ब्रजमोहन यादव और वेगपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा चला. मामले की सुनवाई पहले निचली अदालत में हुई. इसके बाद पत्रावली सेशन कोर्ट और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय (एफटीसी-2) में पहुंची.
उन्होंने बताया कि लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य एवं बयान प्रस्तुत किए गए. अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि पीड़िता और उसके पति के खिलाफ देवबंद थाने में दर्ज कुछ मुकदमे भी अभी विचाराधीन हैं.
उन्होंने बताया कि अदालत से दोषसिद्धि और सजा सुनाए जाने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया है. एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि करीब 11 साल 3 महीने के संघर्ष के बाद पीड़िता को न्याय मिला है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मैनपाल ने भी पैरवी की.
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