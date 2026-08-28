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शादी के 10 महीने बाद पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 12 साल की जेल, 6 साल बाद मिला इंसाफ

पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 12 साल की जेल ( ETV Bharat )

कटिहार : दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले करने के करीब छह साल पुराने मामले में अदालत ने पति को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी पति धर्मेंद्र मंडल को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. पति को 12 साल की जेल : जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला प्राणपुर थाना क्षेत्र का है और घटना 25 जुलाई 2020 की बताई गई है. अभियोजन के अनुसार, धर्मेंद्र मंडल की शादी के करीब 10 महीने बाद ही दहेज को लेकर पत्नी पर दबाव बनाया जाने लगा. आरोप है कि पति दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था. अखिलेश सिंह, सहायक अभियोजक (ETV Bharat) दहेज के लिए हैवान बना था पति : मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर विवाद बढ़ता गया और आखिरकार पत्नी को केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया. घटना के बाद मृतका की मां मीना देवी ने प्राणपुर थाने में मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और पत्नी को जलाकर मार डालने का गंभीर आरोप लगाया गया था.