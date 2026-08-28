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शादी के 10 महीने बाद पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 12 साल की जेल, 6 साल बाद मिला इंसाफ

कटिहार में दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले दोषी पति को कोर्ट ने 12 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया. रिपोर्ट-मनीष

पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 12 साल की जेल
पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 12 साल की जेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
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कटिहार : दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले करने के करीब छह साल पुराने मामले में अदालत ने पति को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी पति धर्मेंद्र मंडल को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

पति को 12 साल की जेल : जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला प्राणपुर थाना क्षेत्र का है और घटना 25 जुलाई 2020 की बताई गई है. अभियोजन के अनुसार, धर्मेंद्र मंडल की शादी के करीब 10 महीने बाद ही दहेज को लेकर पत्नी पर दबाव बनाया जाने लगा. आरोप है कि पति दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था.

अखिलेश सिंह, सहायक अभियोजक (ETV Bharat)

दहेज के लिए हैवान बना था पति : मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर विवाद बढ़ता गया और आखिरकार पत्नी को केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया. घटना के बाद मृतका की मां मीना देवी ने प्राणपुर थाने में मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और पत्नी को जलाकर मार डालने का गंभीर आरोप लगाया गया था.

छह साल चली लंबी सुनवाई के बाद मिला न्याय : मामले की सुनवाई करीब छह वर्षों तक चली. इस दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य पेश किए गए. इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने धर्मेंद्र मंडल को दोषी माना और सजा सुनाई. अदालत ने दहेज हत्या से संबंधित धारा 304बी के तहत 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. वहीं धारा 326 के तहत भी सात वर्ष के कारावास का फैसला सुनाया गया. इसके अतिरिक्त अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

'साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा' : मामले की जानकारी देते हुए सहायक अभियोजक अखिलेश सिंह ने बताया कि अदालत के समक्ष पेश किए गए गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. इसी आधार पर कोर्ट ने धर्मेंद्र मंडल को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. छह साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले के बाद दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और उसकी जान लेने के मामले में दोषी पति को सजा मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है.

"कोर्ट में पेश किए गए गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. इसी आधार पर कोर्ट ने धर्मेंद्र मंडल को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है."- अखिलेश सिंह, सहायक अभियोजक

ये भी पढ़ें- दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद, चार साल बाद परिवार को मिला इंसाफ

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12 YEARS IMPRISONMENT IN KATIHAR

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