ETV Bharat / state

धनबाद में बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड में एक बार फिर कोर्ट का फैसला टला, अगली सुनवाई शुक्रवार को

धनबाद में रंजय सिंह हत्याकांड में फैसला एक बार फिर टल गया है.

Ranjay Singh Murder Case in Dhanbad
मृतक रंजय सिंह. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन बचाव पक्ष के लगातार गैर हाजिरी के कारण मामले में फैसला टलता जा रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से एक सप्ताह पहले ही साक्ष्य बंद कर दिया गया था, जबकि पिछले एक वर्ष से बचाव पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया चल रही थी.

मामला फिलहाल बचाव पक्ष के (फाइनल आर्गुमेंट) के लिए निर्धारित है. दो तिथि पूर्व बचाव पक्ष ने अदालत से समय बढ़ाने की अपील की थी, जिसे न्यायहित में स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अतिरिक्त समय दिया था और नई तिथि तय की थी. हालांकि, निर्धारित तिथि पर सोमवार को बचाव पक्ष के वकील अदालत में बहस के लिए उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद बुधवार को भी वही स्थिति बनी रही और वकील अदालत नहीं पहुंचे.

जानकारी देते मृतक रंजय सिंह पक्ष के वकील मो. जावेद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अगली सुनवाई शुक्रवार को

लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है. माना जा रहा है कि यदि अगली तिथि पर भी बहस नहीं होती है तो अदालत सख्त रुख अपना सकती है. इस बीच, अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बचाव पक्ष जानबूझकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक आरोपी नंद कुमार उर्फ मामा वर्ष 2018 से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. टीआईपी परेड (पहचान परेड) और अदालत में चश्मदीद गवाह ने नंद कुमार की पहचान की थी. 29 जनवरी 2017 को रंजय सिंह की हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि हर्ष सिंह के साथ सड़क पर गाड़ी पास लेने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद इस हत्याकांड की साजिश रची गई. घटना के समय मृतक रंजय सिंह के साथ स्कूटी पर राजा यादव भी सवार था, जिसने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

मामले में झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर साजिश के तहत हत्या कराने का आरोप लगा. हर्ष सिंह ने बाद में सरेंडर किया और कुछ महीनों तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गया. अब यह मामला अंतिम दौर में है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सप्ताह में अदालत इस बहुचर्चित हत्याकांड में अपना फैसला सुना सकती है.

29 जनवरी 2017 को हुई थी रंजय सिंह की हत्या

आपको बता दें कि रंजय सिंह की हत्या 29 जनवरी 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र के बिग बाजार के समीप हुई थी. वह स्कूटी पर सवार था स्कूटी के पीछे राजा यादव सवार था. राजा यादव के द्वारा ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अनुसंधान में हर्ष सिंह का नाम साजिशकर्ता और जेल में बंद नंदकुमार उर्फ मामा का नाम शूटर के रूप में आया था.

रंजय सिंह संजीव सिंह के बेहद करीबी थे. 21 मार्च 2017 को संजीव के चचेरे भाई नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या की गई थी. रंजय की हत्या के तीन महीने में नीरज सिंह पर सवाल खड़े हो रहे थे. यह चर्चा का भी विषय बना रहा, लेकिन नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया था.

ये भी पढ़ें-

चर्चित रंजय हत्याकांड में चश्मदीद ने अदालत में दी गवाही, 6 सालों से पुलिस एक अन्य आरोपी की कर रही तलाश

धनबाद में रंजय हत्याकांड: 6 साल बाद भी न्याय की आस में परिजन, टूट रहा सब्र का बांध

जज उत्तम आनंद केस: जेल में बंद रंजय सिंह हत्या के आरोपी मामा से सीबीआई ने की पूछताछ

TAGGED:

RANJAY SINGH MURDER CASE IN DHANBAD
COURT HEARING IN MURDER CASE
MURDER CASE IN DHANBAD
धनबाद में रंजय सिंह हत्याकांड
COURT VERDICT DEFERRED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.