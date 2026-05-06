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धनबाद में बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड में एक बार फिर कोर्ट का फैसला टला, अगली सुनवाई शुक्रवार को

धनबाद: बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन बचाव पक्ष के लगातार गैर हाजिरी के कारण मामले में फैसला टलता जा रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से एक सप्ताह पहले ही साक्ष्य बंद कर दिया गया था, जबकि पिछले एक वर्ष से बचाव पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया चल रही थी.

मामला फिलहाल बचाव पक्ष के (फाइनल आर्गुमेंट) के लिए निर्धारित है. दो तिथि पूर्व बचाव पक्ष ने अदालत से समय बढ़ाने की अपील की थी, जिसे न्यायहित में स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अतिरिक्त समय दिया था और नई तिथि तय की थी. हालांकि, निर्धारित तिथि पर सोमवार को बचाव पक्ष के वकील अदालत में बहस के लिए उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद बुधवार को भी वही स्थिति बनी रही और वकील अदालत नहीं पहुंचे.

जानकारी देते मृतक रंजय सिंह पक्ष के वकील मो. जावेद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अगली सुनवाई शुक्रवार को

लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है. माना जा रहा है कि यदि अगली तिथि पर भी बहस नहीं होती है तो अदालत सख्त रुख अपना सकती है. इस बीच, अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बचाव पक्ष जानबूझकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक आरोपी नंद कुमार उर्फ मामा वर्ष 2018 से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. टीआईपी परेड (पहचान परेड) और अदालत में चश्मदीद गवाह ने नंद कुमार की पहचान की थी. 29 जनवरी 2017 को रंजय सिंह की हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि हर्ष सिंह के साथ सड़क पर गाड़ी पास लेने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद इस हत्याकांड की साजिश रची गई. घटना के समय मृतक रंजय सिंह के साथ स्कूटी पर राजा यादव भी सवार था, जिसने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

मामले में झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर साजिश के तहत हत्या कराने का आरोप लगा. हर्ष सिंह ने बाद में सरेंडर किया और कुछ महीनों तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गया. अब यह मामला अंतिम दौर में है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सप्ताह में अदालत इस बहुचर्चित हत्याकांड में अपना फैसला सुना सकती है.