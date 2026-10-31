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मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ कांड में कोर्ट ट्रायल शुरू; SC/ST कोर्ट में दर्ज हुआ वादी का बयान

मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ कांड में कोर्ट ट्रायल शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: यूपी बहुचर्चित कपसाड़ कांड में शुक्रवार से कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत हो गई. एससी-एसटी (SC/ST) कोर्ट में बीते कई बार से जहां तारीख टल रही थी, वहीं शुक्रवार को पहले दिन वादी का बयान दर्ज किया गया. अब सुनवाई को अगली तारीख 5 नवंबर लगी है.

बहुचर्चित कपसाड़ कांड में आखिरकार कोर्ट में ट्रायल शुरु हो गया. इस मौके पर वादी नरसी यानी मृतक सुनीता के बेटा का बयान दर्ज किया गया. बता दें कि शुक्रवार को इस घटना के कुल 295 दिन हो गए. अब जाकर कपसाड़ कांड का ट्रायल शुरू हुआ है.