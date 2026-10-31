मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ कांड में कोर्ट ट्रायल शुरू; SC/ST कोर्ट में दर्ज हुआ वादी का बयान
एडीजीसी अभियोजन ने कहा कि लगभग ढाई घंटे तक वादी कोर्ट में इस मुकदमे को लेकर कार्यवाही चली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:05 AM IST
मेरठ: यूपी बहुचर्चित कपसाड़ कांड में शुक्रवार से कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत हो गई. एससी-एसटी (SC/ST) कोर्ट में बीते कई बार से जहां तारीख टल रही थी, वहीं शुक्रवार को पहले दिन वादी का बयान दर्ज किया गया. अब सुनवाई को अगली तारीख 5 नवंबर लगी है.
बहुचर्चित कपसाड़ कांड में आखिरकार कोर्ट में ट्रायल शुरु हो गया. इस मौके पर वादी नरसी यानी मृतक सुनीता के बेटा का बयान दर्ज किया गया. बता दें कि शुक्रवार को इस घटना के कुल 295 दिन हो गए. अब जाकर कपसाड़ कांड का ट्रायल शुरू हुआ है.
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के दखल के बाद इस मामले में अधिवक्ता को बदला गया. अब वादी पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट रियासत अली पैरवी कर रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने 43 गवाह बनाए हैं, जबकि चार्जशीट की बात करें तो 646 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है.
अभियोजन पक्ष से एडीजीसी (क्रिमिनल) शिवम गुप्ता के अलावा नरसी के निजी अधिवक्ता रियासत अली इस दौरान कोर्ट में मौजूद रहे. घटना के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे बंद पारस सोम पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल सिंह सोम मौजूद रहे.
आरोपी की तरफ से भी बीते दिनों अपने अधिवक्ता को बदल दिया था, जिसके बाद दूसरे अधिवक्ता ने कोर्ट से केस डायरी समेत तमाम संबंधित जानकारी से संबंधित दस्तावेज हासिल करने के लिए सुनवाई के लिए तारीख मांगी थी.
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी शिवम गुप्ता ने बताया कि वादी ने एससी-एसटी कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष पूरी वारदात कोर्ट को बताया है, जिसे बयानों के रूप में दर्ज किया गया. नरसी ने सिलसिलेवार पूरी घटना को अदालत में बताया है.
नरसी ने कहा कि 23 अक्टूबर को न्यायलय के सामने गवाहों की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा को लेकर आग्रह किया था, लेकिन अभी सुरक्षा नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष दबंग है. ऐसे में गवाहों की सुरक्षा भी जरूरी है.
उन्होंने कहा कि वह खुद तो परिवार के साथ गांव से शहर में किराए पर रह रहे हैं. उन्हें उम्मीद है हत्यारे को सजा मिलेगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा. एडीजीसी शिवम गुप्ता ने कहा कि लगभग ढाई घंटे तक वादी कोर्ट में इस मुकदमे को लेकर कार्यवाही चली है. अब अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी.
यह भी पढ़ें: भाजपा का मिशन 2027: लखनऊ से शुरू होगी पदयात्रा, 200 स्थानों पर युवा सम्मेलनों से सजेगा चुनावी मंच