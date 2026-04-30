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कोर्ट के फैसले: पॉक्सो में 20 साल, पत्नी हत्यारे को उम्रकैद, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो डालना मानसिक क्रूरता

अदालतों के तीन बड़े फैसले सुनाए हैं. पॉक्सो में 20 साल, पत्नी हत्या में उम्रकैद और अन्य पुरुष संग फोटो अपलोड करना मानसिक क्रूरता बताया.

Three Verdict of Court
जिला अदालत जयपुर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 9:08 PM IST

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जयपुर: राजधानी की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई. वहीं, दूसरे मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोस्तों से फोन पर बात करने के शक में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा दी, जबकि तीसरे मामले में फैमिली कोर्ट ने पत्नी द्वारा अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने को मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक की अर्जी मंजूर कर ली.

नाबालिग से दुष्कर्म, अभियुक्त को 20 साल की सजा: जयपुर की पॉक्सो विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अमित कुमार (23) को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 1,600 रुपए का जुर्माना भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि पीड़िता के दादा ने 22 जुलाई 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

अभियुक्त ने पीड़िता को धमकाकर सोने के जेवरात व नकदी भी ले ली. पीड़िता ने अदालत को बताया कि साल 2020 में अभियुक्त ने पार्क में उसके साथ अश्लील हरकत की और घटना बताने पर उसकी बहनों को उठाने की धमकी दी. इसके बाद वह कई बार घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करता और अश्लील वीडियो बना लेता. बाद में अभियुक्त ने अश्लील फोटो और वीडियो उसके परिजनों को भेज दिए. अदालत ने अभियुक्त के कृत्य को पीड़िता की गरिमा को आहत करने वाला बताया और उसके प्रति नरमी का रुख न अपनाने का आदेश दिया.

पढ़ें: सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20 साल का कारावास, 8 लाख जुर्माना

शक के आधार पर पत्नी की हत्या, आजीवन कारावास: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-7, महानगर द्वितीय ने दोस्तों के साथ फोन पर बात करने और अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त अयाज अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अपर लोक अभियोजक रजनीश शर्मा ने बताया कि मृतका रेशमा मंगलानी की मां ने 20 जनवरी 2020 को जयसिंहपुरा खोर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

दोनों की शादी दो साल पहले हुई थी और एक बच्चा भी था. पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और दोनों अलग-अलग रह रहे थे. आरोपी ने पत्नी को आमेर इलाके में ले जाकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और पत्थर से सिर कुचल दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

अन्य पुरुष संग फोटो अपलोड करना मानसिक क्रूरता, तलाक मंजूर: फैमिली कोर्ट क्रम-1 ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना मानसिक क्रूरता है. अदालत ने 11 साल पुराने विवाह को संबंध विच्छेद करते हुए पति के पक्ष में तलाक की अर्जी मंजूर कर ली. पीठासीन अधिकारी आरती भारद्वाज ने फैसले में कहा कि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ, चाहे वह रिश्तेदार हो या मित्र, अत्यधिक आत्मीय संबंधों को सोशल मीडिया पर दर्शाना गलत है.

यह न केवल वैवाहिक संबंधों के लिए घातक है, बल्कि क्रूरता की श्रेणी में भी आता है. अधिवक्ता डी.एस. शेखावत ने बताया कि पति ने नवंबर 2015 में हुई शादी से तलाक की अर्जी दायर की थी. पत्नी का व्यवहार वैवाहिक मर्यादा के अनुरूप नहीं था. वह पति पर परिवार से अलग होने का दबाव बना रही थी और पिछले 9 साल से अलग रह रही थी. पत्नी ने पति सहित ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए, लेकिन वे पुलिस जांच में प्रमाणित नहीं हो सके.

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20 YEARS IMPRISONMENT IN POCSO CASE
LIFE IMPRISONMENT WIFES MURDERER
FAMILY COURT GRANTED DIVORCE
THREE VERDICT OF COURT

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