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कानपुर देहात में ऑटो चालक से मारपीट के मामले में कोर्ट सख्त, FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश

कानपुर देहात : जिले में 20 अप्रैल 2026 को एक ऑटो चालक से मारपीट के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डेरापुर थाने के एक आरक्षी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमाबाई नगर, रणविजय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 (4) के तहत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है.

आदेश के मुताबिक, उन्होंने थाना डेरापुर के आरक्षी और और एक अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. पूरा मामला थाना डेरापुर क्षेत्र में बीती 20 अप्रैल 2026 का है. ऑटो चालक इमरान का आरोप है कि वह डेरापुर से मुंगिसापुर जरा था तभी शराब के नशे में एक आरक्षी ऑटो में बैठने का दबाव बनाने लगा. आरोप है कि जब उन्होंने मना किया तो आरोपी आरक्षी ने अपने एक साथी के साथ उसका पीछा कर ऑटो रुकवाया और उसके साथ मारपीट की.