कानपुर देहात में ऑटो चालक से मारपीट के मामले में कोर्ट सख्त, FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमाबाई नगर ने BNSS की धारा 173 (4) के तहत आदेश पारित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 11:05 PM IST
कानपुर देहात : जिले में 20 अप्रैल 2026 को एक ऑटो चालक से मारपीट के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डेरापुर थाने के एक आरक्षी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमाबाई नगर, रणविजय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 (4) के तहत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है.
आदेश के मुताबिक, उन्होंने थाना डेरापुर के आरक्षी और और एक अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. पूरा मामला थाना डेरापुर क्षेत्र में बीती 20 अप्रैल 2026 का है. ऑटो चालक इमरान का आरोप है कि वह डेरापुर से मुंगिसापुर जरा था तभी शराब के नशे में एक आरक्षी ऑटो में बैठने का दबाव बनाने लगा. आरोप है कि जब उन्होंने मना किया तो आरोपी आरक्षी ने अपने एक साथी के साथ उसका पीछा कर ऑटो रुकवाया और उसके साथ मारपीट की.
पीड़ित इमरान का आरोप है कि इस घटना के दौरान उसके दांत और जबड़े में गंभीर चोटें आईं. आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील दाखिल की. आदेश के मुताबिक, कोर्ट ने थानाध्यक्ष को आदेशित किया है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिनुसार विवेचना करें. यह भी आदेशित किया जाता है कि थानाध्यक्ष गिरफ्तारी के संबंध में 35 BNSS के प्रावधानों का अक्षरश: पालन करेंगे. प्रार्थना पत्र तथा आदेश की प्रति आदेश के अनुपालन हेतु अविलंब थाने भेजा जाए.
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