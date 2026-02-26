ETV Bharat / state

नशीली दवा मामले में कोर्ट की सख्त सजा, 3 आरोपियों को 9 साल सश्रम कारावास

धमतरी : धमतरी जिले के कुरुद थाना के एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट प्रकरण में विशेष न्यायालय का कड़ा फैसला आया है. नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के आरोपियों को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है. एनडीपीएस मामले के 3 आरोपियों को 9 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है. आरोपी टिकेन्द्र साहू, जय प्रकाश साहू और गुलशन साहू तीनों कुरूद के रहने वाले हैं जिन्हें न्यायालय ने सजा सुनाई है.



कब हुई थी आरोपियों की गिरफ्तारी

साल 2025 में कुरुद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास तीनों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास कार और 288 नग नशीली कैप्सूल, देशी कट्टा और 5 कारतूस, 2 चाकू, 3 मोबाइल जब्त किया गया था. नकद राशि समेत जब्त सामानों की कीमत 2 लाख 65 हजार 316 बताई गई थी. धमतरी एसपी ने उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक एसआई ईश्वर साकार को नकद इनाम से पुरस्कृत किया है.