साकेत कोर्ट के स्टाफ ने पांचवीं मंजिल से कूदकर दी जान, धरने पर बैठे कर्मचारी; जानें पूरा मामला

दिल्ली के साकेत कोर्ट में क्लर्क के पद पर कार्यरत एक शख्स ने काम के दबाव में अपनी जान दे दी.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक कोर्ट के एक स्टाफ ने कोर्ट की पांचवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. मृतक स्टाफ का नाम हरीश सिंह महार है, जो जज नंदिनी गर्ग की कोर्ट में अहलमद के पद पर तैनात था. इस घटना के बाद साकेत कोर्ट के सभी स्टाफ धरने पर बैठ गए. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. मौके पर से हरीश सिंह महार के सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें काम का अत्यधिक दबाव बनाने की बात कही गई है.
इस घटना पर वकील और राष्ट्रीय दिव्यांग अधिकार मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने रोष जताते हुए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है. इस घटना के बाद मौके से जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें काम के अत्यधिक दबाव की बात कही गई है. नोट में कहा गया है कि जबसे हरीश सिंह महार ने अहलमद का काम संभाला तब से ही उसे इस तरह का विचार आने लगा था, लेकिन उसने अपना इरादा किसी से शेयर नहीं किया.
हरीश सिंह महार 60 फीसदी दिव्यांग था. उसके लिए अहलमद का काम काफी कठिन है. वो रात में ठीक से सो हो नहीं पाता था. वो सोचता था कि अगर वो जल्दी रिटायरमेंट लेता है तो भी उसे सेवानिवृत्ति का लाभ 60 की उम्र के बाद ही मिलेगा. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि आगे से वो किसी दिव्यांग को कोई हल्की जिम्मेदारी वाला पद दें.
वहीं, साकेत कोर्ट परिसर में कर्मचारी द्वारा जान देने के मामले को लेकर अदालत के बाहर कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने 'हरीश के लिए न्याय' के नारे लगाए. साकेत कोर्ट के सचिव अनिल बसोया ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे सबको खबर मिली कि हमारे कर्मचारी अहलमद हरीश ने जान दे दी है. पूरा बार एसोसिएशन भी अदालत के कर्मचारी के साथ है. हम हरीश के लिए न्याय की मांग करने यहां आए हैं.
