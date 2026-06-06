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65 हजार के चेक बाउंस का मामला, कोर्ट ने महिला को सुनाई चार माह की सजा, 70 हजार का जुर्माना भी लगाया

उधार लिए 65 हजार रुपये नहीं लौटाना एक महिला को भारी पड़ गया. कोर्ट ने महिला को चार महीने की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 10:36 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर विशेष एनआई एक्ट अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में ट्रांजिट कैम्प निवासी महिला को दोषी ठहराते हुए चार माह के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अदालत ने माना कि महिला द्वारा जारी किया गया चेक विधिक देनदारी के निर्वहन के लिए दिया गया था और उसके बचाव में पेश किए गए तर्क साक्ष्यों के अभाव में टिक नहीं सके. प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में किच्छा निवासी जयचन्द्र सिंह ने न्यायालय में परिवाद (Complaint) दायर किया था. परिवादी ने अपने वाद (Petition) में बताया कि उसकी आरोपी सविता से अच्छी जान-पहचान थी. इसी विश्वास के आधार पर वर्ष 2022 में सविता ने घरेलू आवश्यकताओं का हवाला देते हुए उससे 65 हजार रुपये उधार लिए थे. दोनों के बीच तय हुआ था कि निर्धारित अवधि के भीतर यह धनराशि वापस कर दी जाएगी.

परिवादी के अनुसार तय समय बीत जाने के बाद जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो सविता ने भुगतान के लिए 65 हजार रुपये का एक चेक दिया. परिवादी ने भरोसा करते हुए चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन मार्च 2023 में बैंक ने खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक को अनादृत (बाउंस) कर दिया. चेक बाउंस होने के बाद जयचन्द्र सिंह ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अभियुक्ता को नोटिस भेजा और निर्धारित समयावधि में भुगतान करने की मांग की. इसके बावजूद अभियुक्ता ने न तो धनराशि लौटाई और न ही नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया. इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली.

मामले की सुनवाई एसीजेएम एवं विशेष एनआई एक्ट की न्यायाधीश रीतिका सेमवाल की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान सविता ने अपने बचाव में दावा किया कि उसने परिवादी से कोई ऋण नहीं लिया था. उसका कहना था कि संबंधित चेक केवल सुरक्षा के तौर पर दिया गया था, जिसका बाद में दुरुपयोग किया गया. हालांकि अदालत में वह अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी.

वहीं परिवादी पक्ष ने चेक, बैंक मेमो, विधिक नोटिस और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद अदालत ने पाया कि अभियुक्ता द्वारा हस्ताक्षरित चेक विधिक देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया था. अदालत ने माना कि आरोपी अपने बचाव के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है. न्यायालय ने भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत अभियुक्ता को दोषी ठहराते हुए चार माह के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्ता को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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COURT SENTENCES WOMAN
FOUR MONTH IMPRISONMENT
चेक बाउंस का मामला रुद्रपुर
महिला को चार माह की सजा
CHEQUE BOUNCE CASE

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