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65 हजार के चेक बाउंस का मामला, कोर्ट ने महिला को सुनाई चार माह की सजा, 70 हजार का जुर्माना भी लगाया

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर विशेष एनआई एक्ट अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में ट्रांजिट कैम्प निवासी महिला को दोषी ठहराते हुए चार माह के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अदालत ने माना कि महिला द्वारा जारी किया गया चेक विधिक देनदारी के निर्वहन के लिए दिया गया था और उसके बचाव में पेश किए गए तर्क साक्ष्यों के अभाव में टिक नहीं सके. प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में किच्छा निवासी जयचन्द्र सिंह ने न्यायालय में परिवाद (Complaint) दायर किया था. परिवादी ने अपने वाद (Petition) में बताया कि उसकी आरोपी सविता से अच्छी जान-पहचान थी. इसी विश्वास के आधार पर वर्ष 2022 में सविता ने घरेलू आवश्यकताओं का हवाला देते हुए उससे 65 हजार रुपये उधार लिए थे. दोनों के बीच तय हुआ था कि निर्धारित अवधि के भीतर यह धनराशि वापस कर दी जाएगी.

परिवादी के अनुसार तय समय बीत जाने के बाद जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो सविता ने भुगतान के लिए 65 हजार रुपये का एक चेक दिया. परिवादी ने भरोसा करते हुए चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन मार्च 2023 में बैंक ने खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक को अनादृत (बाउंस) कर दिया. चेक बाउंस होने के बाद जयचन्द्र सिंह ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अभियुक्ता को नोटिस भेजा और निर्धारित समयावधि में भुगतान करने की मांग की. इसके बावजूद अभियुक्ता ने न तो धनराशि लौटाई और न ही नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया. इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली.