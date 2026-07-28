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प्रेमी से शादी के लिए मां ने दो मासूम बच्चों को जलाकर मार डाला, अदालत ने 9 साल बाद सुनाई उम्रकैद की सजा

गया: बिहार के गया जिले में प्रेम प्रसंग के चलते दो मासूम बच्चों की जलाकर हत्या करने वाली मां को गया की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. एडीजे-1 शशिकांत ओझा की अदालत ने ब्यूटी देवी को धारा 302 के तहत दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला वर्ष 2017 की घटना पर आया है, जिसमें आरोपी महिला 2017 से ही जेल में बंद है.

रूह कंपाने वाली खौफनाक घटना: 7 फरवरी 2017 की रात गुरारू थाना क्षेत्र के तिलोरी गांव में यह घटना हुई. ब्यूटी देवी ने अपने 2 वर्षीय बेटे भोलू कुमार और 4 वर्षीय बेटी गुड़िया कुमारी को सोते हुए खाट पर जलाकर हत्या कर दी. उस समय परिवार के अन्य सदस्य शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे. बच्चों के शव जले हुए हालत में खाट पर पड़े मिले थे.

प्रेम प्रसंग था हत्या का कारण: मृतक बच्चों के दादा उदय शंकर सिंह की शिकायत के अनुसार ब्यूटी देवी का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वह प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने दो छोटे बच्चों को सबसे बड़ा रोड़ा मानती थी. प्रेमी से बाधामुक्त होने के लिए उसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने इस आधार पर ब्यूटी देवी को मुख्य आरोपी बनाया था.

9 साल बाद आया फैसला: घटना के बाद ब्यूटी देवी को 10 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया था. वह लगभग 9 वर्षों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी. गुरारू थाना कांड संख्या 19/17 के तहत दर्ज मामले में लंबी सुनवाई के बाद गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शशिकांत ओझा की अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया.