ETV Bharat / state

प्रेमी से शादी के लिए मां ने दो मासूम बच्चों को जलाकर मार डाला, अदालत ने 9 साल बाद सुनाई उम्रकैद की सजा

गया में अपने दो बच्चों की जलाकर हत्या करने वाली महिला को अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार की जुर्माना की सजा सुनाई.

Court sentences mother in Gaya
कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया जिले में प्रेम प्रसंग के चलते दो मासूम बच्चों की जलाकर हत्या करने वाली मां को गया की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. एडीजे-1 शशिकांत ओझा की अदालत ने ब्यूटी देवी को धारा 302 के तहत दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला वर्ष 2017 की घटना पर आया है, जिसमें आरोपी महिला 2017 से ही जेल में बंद है.

रूह कंपाने वाली खौफनाक घटना: 7 फरवरी 2017 की रात गुरारू थाना क्षेत्र के तिलोरी गांव में यह घटना हुई. ब्यूटी देवी ने अपने 2 वर्षीय बेटे भोलू कुमार और 4 वर्षीय बेटी गुड़िया कुमारी को सोते हुए खाट पर जलाकर हत्या कर दी. उस समय परिवार के अन्य सदस्य शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे. बच्चों के शव जले हुए हालत में खाट पर पड़े मिले थे.

प्रेम प्रसंग था हत्या का कारण: मृतक बच्चों के दादा उदय शंकर सिंह की शिकायत के अनुसार ब्यूटी देवी का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वह प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने दो छोटे बच्चों को सबसे बड़ा रोड़ा मानती थी. प्रेमी से बाधामुक्त होने के लिए उसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने इस आधार पर ब्यूटी देवी को मुख्य आरोपी बनाया था.

9 साल बाद आया फैसला: घटना के बाद ब्यूटी देवी को 10 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया था. वह लगभग 9 वर्षों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी. गुरारू थाना कांड संख्या 19/17 के तहत दर्ज मामले में लंबी सुनवाई के बाद गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शशिकांत ओझा की अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया.

अभियोजन पक्ष ने पेश किए मजबूत सबूत: अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने आठ गवाहों की गवाही कराई. पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट और अभियोजन के साक्ष्यों को अदालत ने पर्याप्त माना. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर ब्यूटी देवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई.

न्याय व्यवस्था का सख्त रुख: इस घटना ने पूरे इलाके में सदमा पहुंचाया था. मासूम बच्चों की जलकर मौत ने पूरे बिहार में चर्चा बटोरी थी. दादा उदय शंकर सिंह ने लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर गुरारू पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की थी. गया एसएसपी सुशील कुमार ने मामले में पुलिस की भूमिका की सराहना की. अदालत के इस फैसले से दोहरे बाल हत्याकांड में सख्त सजा का संदेश गया है. ब्यूटी देवी पत्नी जितेंद्र प्रसाद, निवासी तिलोरी गांव को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी.

"पुलिस द्वारा समर्पित की गई चार्जशीट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर दोहरे हत्याकांड में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 50 का जुर्माना की सजा सुनाई गई है."-सुशील कुमार, एसएसपी, गया

ये भी पढ़ें-

मानव तस्करी मामले में पहली बार उम्रकैद, मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा

TAGGED:

BIHAR NEWS
BURNING CHILDREN TO DEATH
गया में आजीवन कारावास की सजा
GAYA NEWS
COURT SENTENCES MOTHER IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.