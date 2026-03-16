ETV Bharat / state

झूठे प्रेम का खौफनाक अंजाम: शादीशुदा युवक ने प्रेमिका का गला रेतकर की हत्या, अब भुगतेगा उम्रकैद

आरोपी शादीशुदा था और उसके पांच बच्चे हैं, लेकिन उसने यह बात युवती से छिपाई. इसी बात पर विवाद हुआ.

Murder Convict After Sentencing
सजा सुनाए जाने के बाद हत्या का दोषी (ETV bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: झूठे प्रेम संबंध में फंसाकर युवती की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. मामले में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा था. उसके पांच बच्चे हैं, लेकिन उसने यह बात युवती से छिपा रखी थी. युवती को इस सच्चाई का पता चला तो दोनों में विवाद हो गया. इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया.

शादी और बच्चों की बात छिपाई: पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता विवेक हथैनी ने बताया कि घटना 20 मार्च 2024 की है. शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में जगन सिंह नामक व्यक्ति के मकान में आरोपी सोनू शर्मा किराए से रहता था. उसने सहयोग निवासी 21 वर्षीय पूनम शर्मा को प्रेम संबंध में उलझा लिया था.आरोपी सोनू पहले से विवाहित था. उसके पांच बच्चे थे, लेकिन उसने यह जानकारी पूनम से छिपाई थी.

पढ़ें: पांच साल पुराना हत्याकांड में फैसला: रंजिश में युवक का सिर काटा, दो दोषियों को उम्रकैद

सच सामने आने पर हुआ विवाद: अधिवक्ता विवेक ने बताया कि कुछ समय बाद पूनम को सोनू की शादी और बच्चों के बारे में जानकारी मिल गई. इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई. इसी दौरान सोनू ने पूनम को अपने कमरे पर बुलाया, जहां दोनों में विवाद हुआ और आरोपी ने पूनम पर गंभीर हमला कर दिया. गला रेतने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूनम की आवाज सुनकर मकान मालिक सोनू के कमरे तक पहुंचा. कमरे में खाट पर पूनम का शव पड़ा मिला. इसके बाद मकान मालिक ने तुरंत मथुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी.

पढ़ें:सीकर: पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में 9 साल बाद फैसला, लॉरेंस बिश्नोई बरी, 3 को उम्रकैद

खुद को नुकसान पहुंचाया: घटना के बाद आरोपी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. तब से वह जेल में था. अधिवक्ता विवेक ने बताया कि अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कुंतल जैन ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया. सोनू को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

पढ़ें: सिरफिरे आशिक ने की थी युवती की निर्मम हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये बड़ी सजा

TAGGED:

GIRLFRIEND THROAT SLIT
हत्या के दोषी को उम्रकैद
YOUNG MAN CONCEALED MARRIAGE
FINE OF 20000 IMPOSED ON GUILTY MAN
LIFE IMPRISONMENT FOR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.