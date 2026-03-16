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झूठे प्रेम का खौफनाक अंजाम: शादीशुदा युवक ने प्रेमिका का गला रेतकर की हत्या, अब भुगतेगा उम्रकैद

भरतपुर: झूठे प्रेम संबंध में फंसाकर युवती की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. मामले में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा था. उसके पांच बच्चे हैं, लेकिन उसने यह बात युवती से छिपा रखी थी. युवती को इस सच्चाई का पता चला तो दोनों में विवाद हो गया. इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया.

शादी और बच्चों की बात छिपाई: पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता विवेक हथैनी ने बताया कि घटना 20 मार्च 2024 की है. शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में जगन सिंह नामक व्यक्ति के मकान में आरोपी सोनू शर्मा किराए से रहता था. उसने सहयोग निवासी 21 वर्षीय पूनम शर्मा को प्रेम संबंध में उलझा लिया था.आरोपी सोनू पहले से विवाहित था. उसके पांच बच्चे थे, लेकिन उसने यह जानकारी पूनम से छिपाई थी.

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सच सामने आने पर हुआ विवाद: अधिवक्ता विवेक ने बताया कि कुछ समय बाद पूनम को सोनू की शादी और बच्चों के बारे में जानकारी मिल गई. इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई. इसी दौरान सोनू ने पूनम को अपने कमरे पर बुलाया, जहां दोनों में विवाद हुआ और आरोपी ने पूनम पर गंभीर हमला कर दिया. गला रेतने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूनम की आवाज सुनकर मकान मालिक सोनू के कमरे तक पहुंचा. कमरे में खाट पर पूनम का शव पड़ा मिला. इसके बाद मकान मालिक ने तुरंत मथुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी.