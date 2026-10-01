ETV Bharat / state

स्कूल छोड़ने के बहाने नाबालिग को गाड़ी में बैठाया, कोर्ट ने दोषी को सुनाई तीन साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा ( IANS )

रामपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) रामपुर ने दोषी को तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने यह फैसला 30 सितंबर को सुनाया. उप जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर कमल चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 16 दिसंबर 2025 का है. अभियोजन के अनुसार, बाल पीड़िता सुबह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान दोषी मोहिन्द्र शर्मा ने अपनी गाड़ी उसके पास रोककर स्कूल छोड़ने का बहाना किया. इसके बाद पीड़िता आरोपी की गाड़ी में बैठ गई.