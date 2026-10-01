स्कूल छोड़ने के बहाने नाबालिग को गाड़ी में बैठाया, कोर्ट ने दोषी को सुनाई तीन साल की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए. जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 2:32 PM IST
रामपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) रामपुर ने दोषी को तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने यह फैसला 30 सितंबर को सुनाया. उप जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर कमल चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 16 दिसंबर 2025 का है. अभियोजन के अनुसार, बाल पीड़िता सुबह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान दोषी मोहिन्द्र शर्मा ने अपनी गाड़ी उसके पास रोककर स्कूल छोड़ने का बहाना किया. इसके बाद पीड़िता आरोपी की गाड़ी में बैठ गई.
रास्ते में आरोपी ने बाल पीड़िता के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया और उसे डराने-धमकाने का प्रयास किया. आरोपी ने पीड़िता को किसी को घटना के बारे में न बताने की धमकी भी दी. बाद में उसे स्कूल के गेट के समीप छोड़ दिया गया. घर पहुंचने पर बाल पीड़िता ने अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. वहीं, मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी पाया और उसे तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की.