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दो बार अगवा कर नाबालिग का दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

देहरादून: सहसपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़की को दो बार अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दोषी करार दिया है. इतना ही नहीं दोषी को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. साथ ही पीड़िता के भविष्य के लिए पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

हरिद्वार और बिजनौर ले जाकर किया दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक, घटना 5 फरवरी 2019 की है. जहां सहसपुर में रहने वाली 15 साल (घटना के वक्त उम्र) की लड़की को आरोपी देवेंद्र बहला-फुसलाकर हरिद्वार और बिजनौर ले गया था. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की. जिस पर सहसपुर थाना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

जेल से छूटने के बाद फिर किया दुष्कर्म: शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार किया, फिर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट के आदेश पर आरोपी देवेंद्र को जेल भेज दिया गया, लेकिन आरोपी जमानत पर बाहर आ गया. जहां बाहर आते ही उसने 28 मार्च 2019 को फिर उसी पीड़िता को अपना शिकार बनाया और अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.