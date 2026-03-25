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दो बार अगवा कर नाबालिग का दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

पहले दुष्कर्म करने पर गया जेल, बाहर आते ही फिर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 10-10 साल की सुनाई सजा,पीड़िता को देने होंगे 5 लाख रुपए

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 25, 2026 at 5:18 PM IST

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देहरादून: सहसपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़की को दो बार अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दोषी करार दिया है. इतना ही नहीं दोषी को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. साथ ही पीड़िता के भविष्य के लिए पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

हरिद्वार और बिजनौर ले जाकर किया दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक, घटना 5 फरवरी 2019 की है. जहां सहसपुर में रहने वाली 15 साल (घटना के वक्त उम्र) की लड़की को आरोपी देवेंद्र बहला-फुसलाकर हरिद्वार और बिजनौर ले गया था. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की. जिस पर सहसपुर थाना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

जेल से छूटने के बाद फिर किया दुष्कर्म: शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार किया, फिर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट के आदेश पर आरोपी देवेंद्र को जेल भेज दिया गया, लेकिन आरोपी जमानत पर बाहर आ गया. जहां बाहर आते ही उसने 28 मार्च 2019 को फिर उसी पीड़िता को अपना शिकार बनाया और अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

आरोपी ने बचाव में दी ये दलील: वहीं, विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने बताया कि आरोपी ने अपने बचाव में कहा था कि पीड़िता बालिग थी और दोनों में मर्जी से शारीरिक संबंध बने थे. बाद में हरिद्वार जाकर शादी भी कर ली थी. अदालत ने सुनवाई के बाद माना कि पीड़िता वारदात के समय नाबालिग थी, वो अपना अच्छा बुरा समझने में सक्षम नहीं थी.

10-10 साल की कैद, 20 हजार रुपए का जुर्माना, पीड़िता को भी देने होंगे 5 लाख रुपए: ऐसे में उसकी सहमति मायने नहीं रखती. जिसके बाद पहले और दूसरे मामले में अदालत ने उसे 10-10 साल की कैद के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता के भविष्य के लिए कुल पांच लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने का भी आदेश दिया. वहीं, कानूनन दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

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