दिव्यांग से दुष्कर्म करने वाले शख्स को 10 साल की सजा, अदालत ने कहा, ''यह सिर्फ अपराध नहीं चोट है मानवता पर''
आरोपी को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला. नवीन कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2026 at 7:50 PM IST
सुकमा: दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिव्यांग छात्रा से गलत काम करने वाले शख्स को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट का फैसला आते ही पीड़ित पक्ष भावुक हो गया.
कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा 11वीं की पढ़ाई कर रही थी. वारदात वाले दिन वो शाम 6 बजे अपने घर लौट रही थी. तभी आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया और मौके से फरार हो गया. पीड़िता जब अपने घर लौटी तो परिजनों ने उसे रोते देखा तो उससे पूछताछ की. पीड़िता ने बताया कि उसके साथ युवक ने गलत काम किया है.
कोर्ट ने बताया इसे जंघन्य अपराध
पीड़िता और परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही आरोपी को पकड़ लिया और उससे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की. पुलिस ने बिना देर किए पीड़िता का महिला मेडिकल अधिकारी से मेडिकल रिपोर्ट कराया, जिसमें उसके साथ गलत काम किए जाने की पुष्टि हुई. पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
आरोपी को जल्द सजा दिलाने के लिए केस फास्ट ट्रैक कोर्ट दंतेवाड़ा में पहुंचा. अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने मजबूती से पैरवी करते हुए सभी दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष रखे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64(2)(ट) के तहत दोषी माना.
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