ETV Bharat / state

दिव्यांग से दुष्कर्म करने वाले शख्स को 10 साल की सजा, अदालत ने कहा, ''यह सिर्फ अपराध नहीं चोट है मानवता पर''

दिव्यांग से दुष्कर्म करने वाले शख्स को 10 साल की सजा ( ETV Bharat )