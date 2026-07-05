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महिला के दुष्कर्म व हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड भी लगाया है.

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प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 5, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: न्यायालय अपर जिला एंड सेशन जज फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) मंजू सिंह मुंडे की अदालत में बेहोश महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या की आरोपी को दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया और अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास काटनी होगी.

31 जुलाई 2023 को सर्व गेट हाथीबड़कला के सामने कूड़ेदान के पास एक महिला बेहोश पड़ी हुई मिली थी. नगर निगम के कमर्चारी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर धारा चौकी प्रभारी आशीष रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. महिला को दून अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम में महिला की मौत का कारण सिर पर चोट लगना सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 31 जुलाई को ही कैनल रोड से गिरफ्तार कर लिया था. इस दौरान पुलिस ने महिला की परिवार की तलाश की, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी पता नहीं लग पाया. ऐसे में उस समय धारा चौकी इंचार्ज आशीष रावत मुकदमे में शिकायतकर्ता बने और साक्ष्य जुटाने में लग गए.

आरोपी गिरफ्तारी के बाद से अब तक जेल में बंद है. आरोपी ने अपने बयान में बताया कि महिला उसे रेलवे स्टेशन के पास शराब की ठेके के बाहर शराब पीती मिली थी. मजाक में उसने साथ चलने को कहा तो वह आसानी से तैयार हो गई. आरोपी महिला को हाथीबड़कला में सुलभ शौचालय के बगल वाले कमरे में लेकर जहां उन्होंने शराब पी. आरोपी ने जब महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कही तो महिला ने मना कर दिया. जबरदस्ती करने पर महिला ने आरोपी का होंठ काट दिया. गुस्से में आरोपी ने महिला का सिर दीवार पर मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई. उसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और वहीं सो गया.

सुबह नींद खुलने पर महिला मृत मिली, जिसके बाद उसने शव घसीट कर कूड़ेदान के पास फेंक दिया,ताकि हत्या सड़क हादसा लगे और घटनास्थल से फरार हो गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में आईं रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने महिला के साथ बेहद क्रूरता की थी. महिला के शरीर पर करीब 10 जगह पर चोट की निशान मिले थे. संवेदनशील हिस्सों पर चोट पहुंचाई गई थी. महिला ने संघर्ष के दौरान आरोपी से बचने की कोशिश की,जिससे उसके हाथों में आरोपी के बाल आ गए. यही बाल बाद में जांच की दिशा तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में शामिल हुए. फॉरेंसिक टीम में घटनास्थल से इक्कठे किए गए अन्य जैविक नमूनों की भी जांच की.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया. जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से 31 दस्तावेज साक्ष्य और 09 गवाह पेश किये गए. जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया और अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.
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