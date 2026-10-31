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सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख का लगाया अर्थदंड

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी: अभियोजन के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र का है. आरोपी थाना बिसौली, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) ने 7 अगस्त 2023 को घर में अकेली मौजूद अपनी 12 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. आरोप था कि आरोपी ने बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए उसका मुंह दबाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. घटना के दौरान बच्ची की मां घर पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया.