सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख का लगाया अर्थदंड
कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 12:27 PM IST
देहरादून: देहरादून में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट कुसुम शानी की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही पीड़िता को राज्य सरकार की योजना के तहत पांच लाख रुपये प्रतिकर (मुआवजा) दिए जाने के आदेश दिए हैं.
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी: अभियोजन के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र का है. आरोपी थाना बिसौली, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) ने 7 अगस्त 2023 को घर में अकेली मौजूद अपनी 12 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. आरोप था कि आरोपी ने बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए उसका मुंह दबाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. घटना के दौरान बच्ची की मां घर पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया.
कैंट थाने में मुकदमा दर्ज: पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ कई बार गलत हरकत कर चुका है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था. मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर 9 अगस्त 2023 को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने 10 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया.
पीड़िता और अन्य गवाहों की हुई गवाही: मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर जिला न्यायाधीश कुसुम शानी की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां, चिकित्सक और पुलिसकर्मियों समेत सात गवाहों को पेश किया गया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता की बहन की गवाही कराई गई. अदालत ने पीड़िता की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) व 323 के तहत दोषी ठहराया. हालांकि, अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया.
20 साल की सजा और पांच लाख रुपये मुआवजा: अदालत ने 30 अक्टूबर 2026 को सजा के आदेश में दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा आईपीसी की धारा 323 के तहत छह महीने का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन किया जाएगा.
अदालत ने पीड़िता की उम्र और उसके साथ हुए अपराध के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रभावों को देखते हुए पांच लाख रुपये प्रतिकर देने के निर्देश भी दिए हैं. निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को भेजने के आदेश दिए गए हैं, ताकि पीड़िता को राज्य सरकार की योजना के तहत यह राशि उपलब्ध कराई जा सके. इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक अभिरक्षा में था. अदालत के फैसले के बाद उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए हैं.
पढ़ें-