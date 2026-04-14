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मानव तस्करी के लिए मासूम बच्चे के अपहरण में दो महिलाएं दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

हरिद्वार: हरिद्वार में एक मासूम बच्चे के अपहरण कर उसे बेचने के मामले में चतुर्थ अपर जिला जज आरके श्रीवास्तव की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो महिलाओं को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर आठ आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया.

शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि मामला 10 दिसंबर 2022 का है. ज्वालापुर क्षेत्र निवासी रविंद्र के सात माह के बेटे के घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने पर हड़कंप मच गया था. परिजनों की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.घटना के अगले ही दिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली. नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सप्तऋषि क्षेत्र में भारत माता मंदिर के पास पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से अपहरण किए गए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया. इस कार्रवाई से मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की.

विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी दोनों महिलाओं ने अन्य साथियों के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण किया और उसे एक दंपति को बेच दिया था. इस मामले में पुलिस ने कुल सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया.अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष मजबूत किया. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों महिलाओं को भारतीय दंड संहिता के तहत 10-10 वर्ष कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा तीन तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास और तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.