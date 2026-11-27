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नौ साल के बच्चे से अश्लील हरकत करने वाले हॉस्टल वार्डन को 5 साल की सजा, रसोइया भी दोषी

कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा ( Photo-ETV Bharat )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी (पॉक्सो) मंजू सिंह मुंडे की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन के अनुसार, कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल के ज्यादातर बच्चे अपने घर चले गए थे, लेकिन नौ साल का पीड़ित बच्चा हॉस्टल में ही रह गया था. उस दौरान हॉस्टल में वार्डन और रसोइया समेत कुछ लोग मौजूद थे. आरोप था कि इसी दौरान वार्डन ने बच्चे के साथ अश्लील हरकत की और किसी को बताने पर उसे बेचने की धमकी दी. बच्चे से हॉस्टल में झाड़ू-पोछा भी कराया जाता था. वहीं, रसोइया भी उसके साथ मारपीट करता था. मारपीट से बच्चे की आंख और गाल पर चोट आती थी, जिसके बाद उन जगहों पर बर्फ लगाई जाती थी. बच्चा ठीक होने के बाद ही अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर पाता था.