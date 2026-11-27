नौ साल के बच्चे से अश्लील हरकत करने वाले हॉस्टल वार्डन को 5 साल की सजा, रसोइया भी दोषी
देहरादून पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर हॉस्टल वार्डन को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 7:11 AM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में कोरोना महामारी के दौरान स्कूल हॉस्टल में रह रहे नौ साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत, मारपीट और धमकाने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने हॉस्टल वार्डन को पॉक्सो अधिनियम के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, मारपीट में शामिल हॉस्टल के रसोइये को भी दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है.अदालत ने पीड़ित बच्चे को एक लाख रुपए प्रतिकर देने के भी आदेश दिए हैं.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी (पॉक्सो) मंजू सिंह मुंडे की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन के अनुसार, कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल के ज्यादातर बच्चे अपने घर चले गए थे, लेकिन नौ साल का पीड़ित बच्चा हॉस्टल में ही रह गया था. उस दौरान हॉस्टल में वार्डन और रसोइया समेत कुछ लोग मौजूद थे. आरोप था कि इसी दौरान वार्डन ने बच्चे के साथ अश्लील हरकत की और किसी को बताने पर उसे बेचने की धमकी दी. बच्चे से हॉस्टल में झाड़ू-पोछा भी कराया जाता था. वहीं, रसोइया भी उसके साथ मारपीट करता था. मारपीट से बच्चे की आंख और गाल पर चोट आती थी, जिसके बाद उन जगहों पर बर्फ लगाई जाती थी. बच्चा ठीक होने के बाद ही अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर पाता था.
6 जून 2020 को बच्चा अपनी मां के पास पहुंचा और हॉस्टल में उसके साथ हुई घटनाओं की जानकारी दी. इसके बाद मां ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बच्चे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए और मेडिकल परीक्षण कराया. मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के दाएं कंधे और दाईं छाती पर सूजन व लालिमा की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होने और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने की दलील दी. साथ ही स्कूल और बच्चे की मां के बीच फीस विवाद का हवाला भी दिया. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि विवेचना में कमी होने मात्र से आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती, जब पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट जैसे अन्य साक्ष्य आरोपों की पुष्टि कर रहे हों.
अदालत ने हॉस्टल वार्डन को आईपीसी की धारा 323 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9एफ/10 के तहत दोषी ठहराया. उसे आईपीसी की धारा 323 में एक हजार रुपये जुर्माना और पॉक्सो अधिनियम के तहत पांच साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. वहीं, रसोइये को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी मानते हुए एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया. अदालत ने मामले की गंभीरता और घटना के समय बच्चे की उम्र करीब नौ साल होने को देखते हुए एक लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून को राज्य सरकार की योजना के तहत पीड़ित को प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
पढ़ें-
- हल्द्वानी में मासूम बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार
- प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्र से कुकर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल, देहरादून के नामी स्कूल का मामला