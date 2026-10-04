ट्रिपल मर्डर में पांच दोषियों को उम्रकैद, 1.15 लाख का जुर्माना
लंबे चले विचारण के दौरान मामले के चार अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 8:23 AM IST
बहराइच: जनपद में तीन दशक से अधिक पुराने चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट पवन कुमार शर्मा द्वितीय की अदालत ने मामले के पांच जीवित बचे अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 1.15 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. लंबे चले विचारण के दौरान मामले के चार अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है.
जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) राघवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, यह सनसनीखेज वारदात 31 जुलाई 1994 की सुबह करीब 7 बजे नानपारा कोतवाली क्षेत्र के चौबाइन पुरवा गांव में हुई थी.
गांव के ही दबंग श्यामलाल, रामफल, गिरधारी, महावीर, विजई उर्फ विजयराम, गोपी, गरीबे, ढोढ़े और राधेश्याम लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से लैस होकर चिरकू के घर में जबरन घुस गए. हमलावरों ने घर में मौजूद चिरकू, उसके बेटे संतराम और दामाद मयाराम को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और बाद में तीनों को घसीटते हुए अपने साथ ले गए. जब चिरकू की पत्नी सुमित्रा ने इस बर्बरता का विरोध किया, तो हमलावरों ने उसे बबूल के एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया.
इसके बाद आरोपियों ने अपने घर के सामने ले जाकर चिरकू, संतराम और मयाराम को लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया. पीड़िता सुमित्रा की तहरीर पर पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. वारदात की मुख्य वजह पुरानी रंजिश थी.
रुपईडीहा क्षेत्र में हुई एक डकैती के मामले में चिरकू का दूसरा बेटा महजम उर्फ महतो पुलिस द्वारा पकड़ा गया था. पूछताछ के दौरान उसने वारदात में शामिल गांव के अन्य साथियों के नाम उजागर कर दिए थे, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने इस खूनी खेल को अंजाम दिया. पुलिस विवेचना, चिकित्सीय रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल हुआ.
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अवस्थी ने सशक्त पैरवी की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राधेश्याम, गरीबे, विजई उर्फ विजयराम, महावीर और गिरधारी को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि श्यामलाल, रामफल, गोपी और ढोढ़े की मौत के कारण उनकी फाइल पहले ही समाप्त हो चुकी थी.
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