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ट्रिपल मर्डर में पांच दोषियों को उम्रकैद, 1.15 लाख का जुर्माना

एससी-एसटी कोर्ट ( Photo Credit: ETV Bharat )

​बहराइच: जनपद में तीन दशक से अधिक पुराने चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट पवन कुमार शर्मा द्वितीय की अदालत ने मामले के पांच जीवित बचे अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 1.15 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. लंबे चले विचारण के दौरान मामले के चार अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है.