ETV Bharat / state

पिता-पुत्र की हत्या का मामला: दो महिलाओं समेत 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

अपर लोक अभियोजक अनामिका में अनामिका सान्दू ने बताया कि 24 मई 2023 को घायल पताराम ने अस्पताल में एक पर्चा बयान दिया था कि वह उसके घर से 10-15 दिन पहले उसकी बेटी के पास पालडी जोधपुर गया हुआ था. 23 मई 2023 की शाम को 5-6 बजे वापस बाड़मेर आया और बस स्टेशन पर उतरकर बेटी की ननद अनिता के घर पर गया था और अपने बेटे के साथ वहीं सो गया.

बाड़मेर: जिले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या- 2 ने पिता-पुत्र की हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना और एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.

इसके बाद आधी रात को करीब 3 बजे के बीच अनिता का पति रावताराम, शंकराराम, इरफान, दिनेश कानाराम, चुनाराम, मुना, श्रवण व अन्य सभी आपराधिक षड्यंत्र रचकर हथियारों से लैस होकर गाड़ी में सवार होकर आए और मदन की हत्या कर दी. इस बीच उसके पिता पताराम ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी गंभीर रूप से घायल करके भाग गए. इसके बाद दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मदन को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल पताराम का 11 महीने बाद ईलाज के दौरान मौत हो गई. सान्दू ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने पताराम के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया. जांच में हत्या की चार्जशीट कोर्ट में पेश गई.

भूखंड को लेकर था विवाद: सान्दू ने बताया कि घटना के पीछे प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी को संदेह था कि उसकी पत्नी का युवक के साथ अवैध संबंध है, लेकिन ऐसा कोई सबूत कोर्ट में नहीं पाया गया.

8 लोगों को आजीवन कारावास: अपर लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन संख्या-2 के न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने रावताराम उर्फ राजू पुत्र गोवताराम, शंकरा पुत्र हेमाराम, कानाराम पुत्र सागरराम, इरफान उर्फ पठान पुत्र जमाल खा, वशीराम पुत्र दुर्गाराम, भैराराम पुत्र घमाराम, जरीना पत्नी भैराराम और तगी पत्नी मोबत्ताराम को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.