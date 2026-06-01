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पाप पीछा नहीं छोड़ता : 29 साल पुराने हवालात में मौत मामले में डॉक्टर, रिटायर्ड दारोगा को सज़ा

29 साल पुराने हवालात में मौत मामले में डॉक्टर, रिटायर्ड दारोगा को सज़ा. ( ETV Bharat )

वाराणसी: 29 साल पहले लंका पुलिस कस्टडी में राजेंद्र प्रसाद सिंह की हुई मौत के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अमित कुमार तिवारी की अदालत ने सोमवार को प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डा. के के जैन, रिटायर्ड दारोगा नरेन्द्र प्रताप सिंह और राधेश्याम सिंह को दोषी करार दिया है. अदालत ने डा. के के जैन को पांच वर्ष के कारावास एवं 40 हजार रुपया जुर्माना, नरेंद्र प्रताप सिंह को दस साल कारावास एवं 31 हजार रुपया तथा राधेश्याम सिंह को छह माह कारावास एवं एक हजार रुपया ज़ुर्माने की सज़ा दी है. दोषियों द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के परिजन को देने का आदेश दिया है. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (सीबीसीआईडी) गंगाशरण ने पैरवी करते हुए मृतक की पत्नी समेत 12 गवाहों को परीक्षित कराए. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पांच फरवरी 1997 की है. जंसा थाना क्षेत्र के बखरिया गांव का निवासी राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने बेटे की दवा लेने वाराणसी आया था. ककरमता होते हुए महानगर बस से सुंदरपुर जा रहा था. बस में सीट को लेकर किसी यात्री से कहासुनी हो गई. उसी दौरान सुंदरपुर पुलिस चौकी पर तत्कालीन दारोगा नरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे. राजेन्द्र को पकड़ कर पुलिस चौकी ले गए और उस पर आरोप लगाया कि यात्री दयाराम की जेब से सौ रुपया निकाल लिया है. बाद में, पुलिस की प्रताड़ना से चौकी पर उसी दिन शाम में राजेंद्र की मौत हो गई. मृत्यु के बाद दारोगा नरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मृतक के खिलाफ लंका थाना पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया. इसकी विवेचना दारोगा राधेश्याम सिंह को सौंपी गई और दारोगा राधेश्याम सिंह ने अपनी विवेचना में राजेंद्र प्रसाद सिंह की मृत्यु आत्महत्या बताया. पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया कि मृतक ने अपने शॉल से पंखे में लटक कर आत्महत्या कर ली है. अगले दिन बीएचयू में सुबह साढ़े पांच बजे ही मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया. कबीर चौरा अस्पताल में तैनात डा. के के जैन ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था.