आगरा में आयुर्वेद चिकित्सक हत्याकांड में उम्रकैद, जानिए पूरा मामला
अपर जिला ने बटेश्वर में आयुर्वेद चिकित्सक हत्याकांड में दोषी को सुनाई सजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 8:29 AM IST
आगरा: अपर जिला जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने बटेश्वर में आयुर्वेद चिकित्सक की हत्याकांड में आरोपी को दोषी ठहराया है. अपर जिला जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी को लोहे के पाइप से हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में दस गवाहों की गवाही अहम रही.
मामला अगस्त 2024 का है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंगल सिंह ने बताया कि सुनीता देवी निवासी कटरा खूबचंद, जसवंतनगर (इटावा) ने थाना बाह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें लिखा था कि जेठ योगेश कुमार पिछले 10 वर्षों से बटेश्वर स्थित साईं चिकित्सालय में रहकर आयुर्वेदिक पद्धति से मरीजों का उपचार करते थे. उसी अस्पताल में पिछले पांच-छह वर्ष से बटेश्वर निवासी नाथ बाबा उर्फ हरिओम उर्फ सुदामा भी रह रहा था. दोनों के बीच 29-30 अगस्त 2024 की रात दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. पीडिता सुनीता देवी का आरोप था कि आरोपी नाथ बाबा ने लोहे की सरिया और पाइप से ताबड़तोड़ प्रहार करके योगेश कुमार की हत्या कर दी. इस मामले में बाह थाना पुलिस ने 31 अगस्त 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप भी बरामद किया गया था.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंगल सिंह ने बताया कि इस मामले में 10 गवाह पेश किए. जिसमें वादी सुनीता देवी के अलावा अस्पताल में कार्यरत नर्स और फिजियोथेरेपी चिकित्सकों की गवाही महत्वपूर्ण रही. अभियोजन ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी ने निर्ममता से हत्या की वारदात को अंजाम दिया, इसलिए उसे कठोरतम दंड दिया जाए.
पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि आरोपी नाथ बाबा उर्फ हरिओम उर्फ सुदामा लंबे समय से आयुर्वेद चिकित्सक योगेश कुमार पर डॉक्टरी सिखाने और मरीजों का इलाज करने योग्य बनाने का दबाव बना रहा था. जिस पर ही अक्सर करके दोनों के बीच विवाद होता था. जो इतना बढ़ गया था कि आरोपी ने हत्या कर दी. बाह थाना पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 27 नवंबर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. जिस पर कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई.
ये भी पढ़ेंः UP Rain Deficit: उत्तर प्रदेश में इस बार औसत से कम बारिश का अनुमान; जानिए खेती और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?