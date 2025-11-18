ETV Bharat / state

दो नाबालिग बालिकाओं को मिठाई का झांसा दे किया दुष्कर्म का प्रयास, दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल व 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों को 10 हजार व 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने जिले के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि घटना के दौरान दो नाबालिग बालिकाएं अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान घर के बाहर सड़क बनाने वाले दो मजदूरों ने दोनों पीड़िताओं को बहला फुसलाकर व कुरकुरे दिलाने की कहकर बाइक पर बिठाया और करीब 500 मीटर दूरी पर बनी एक झोपड़ी में ले जाकर अश्लील हरकत करने का प्रयास किया. आरोपी द्वारा गलत कृत्य करने पर पीड़िताएं चिल्लाने लगीं, जिससे आरोपी डर गए. उन्होंने बताया कि डर के चलते आरोपियों ने दोनों बालिकाओं को वापस घर के बाहर छोड़ दिया. वहीं आरोपियों की ओर से पीड़िताओं को डराया गया.