नैनीताल नाजिम अली हत्याकांड, प्रेमिका समेत दो लोग दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

हत्या के मामले में नैनीताल जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतक की प्रेमिका और एक अन्य को उम्र कैद दी है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 22, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 6:17 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में करीब पांच साल पहले ही युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्या के इस मामले में आज 22 सितंबर सोमवार को करीब पांच साल बाद नैनीताल जिला कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

नाजिम का 315 बोरे क तमंचे से गोली मारी गई थी: अभियोजन के अनुसार दो जनवरी 2020 को अमरीन जहां, नाजिम अली को भीमताल घुमाने के बहाने अपने साथ ले गई थी. काठगोदाम-भीमताल रोड स्थित हेयरपिन बैंड के पास पहले से मौजूद राधेश्याम शुक्ला ने 315 बोर के तमंचे से नाजिम को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल नाजिम को बृजलाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

भीमताल थाने में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा: घटना के बाद अमरीन जहां ने मृतक नाजिम अली के मोबाइल से ही उसके भाई वाजिद अली को कॉल किया और नाजिम अली के साथ किसी हादसे की झूठी जानकारी दी. उसी शाम थाना भीमताल में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हुआ कि घटना के समय दोनों आरोपी (अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला) मौके पर मौजूद थे. बरामद तमंचे से चला खोखा कारतूस और राधेश्याम के कपड़ों पर मिला खून भी मृतक से मेल खा गया.

जानिए क्यों की थी प्रेमिका ने नाजिम की हत्या: जांच में यह भी सामने आया कि अमरीन और नाजिम के बीच पहले से प्रेम संबंध थे. नाजिम की किसी अन्य महिला से शादी हो जाने और आर्थिक मदद बंद करने से अमरीन नाराज थी, जिसके बाद उसने राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक मजबूत और पूर्ण कड़ी प्रस्तुत की है, जबकि बचाव पक्ष कोई ठोस सफाई देने में असफल रहा. इन्हीं आधारों पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया. आज मामले में सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रूपये के अर्थ दंड लगाने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : December 22, 2025 at 6:17 PM IST

LIFE IMPRISONMENT IN MURDER
COURT SENTENCED GIRLFRIEND
नैनीताल नाजिम अली हत्याकांड
मर्डर केस में प्रेमिका को उम्र कैद
NAINITAL NAZIM ALI MURDER

संपादक की पसंद

