नैनीताल नाजिम अली हत्याकांड, प्रेमिका समेत दो लोग दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

नैनीताल: उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में करीब पांच साल पहले ही युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्या के इस मामले में आज 22 सितंबर सोमवार को करीब पांच साल बाद नैनीताल जिला कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

नाजिम का 315 बोरे क तमंचे से गोली मारी गई थी: अभियोजन के अनुसार दो जनवरी 2020 को अमरीन जहां, नाजिम अली को भीमताल घुमाने के बहाने अपने साथ ले गई थी. काठगोदाम-भीमताल रोड स्थित हेयरपिन बैंड के पास पहले से मौजूद राधेश्याम शुक्ला ने 315 बोर के तमंचे से नाजिम को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल नाजिम को बृजलाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

भीमताल थाने में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा: घटना के बाद अमरीन जहां ने मृतक नाजिम अली के मोबाइल से ही उसके भाई वाजिद अली को कॉल किया और नाजिम अली के साथ किसी हादसे की झूठी जानकारी दी. उसी शाम थाना भीमताल में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हुआ कि घटना के समय दोनों आरोपी (अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला) मौके पर मौजूद थे. बरामद तमंचे से चला खोखा कारतूस और राधेश्याम के कपड़ों पर मिला खून भी मृतक से मेल खा गया.