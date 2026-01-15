ETV Bharat / state

दो भाइयों को 10-10 साल की कारावास की सजा, मानव तस्करी मामले में पलामू कोर्ट का फैसला

पलामू कोर्ट ने मानव तस्करी मामले में सजा सुनाई है.

court sentenced two brothers for human trafficking of minor in Palamu
पलामू कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 15, 2026 at 10:16 PM IST

2 Min Read
पलामूः जिला कोर्ट ने दो मानव तस्करों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है जबकि 50-50 का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. सजा पाने वाले अभियुक्त एलन पांडेय और मिथिलेश पांडेय भाई हैं और पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बासडीह चौरा के रहने वाले हैं.

साल 2017 में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला एक नाबालिग एलन पांडेय एवं मिथिलेश पांडेय के साथ मजदूरी के लिए दिल्ली के इलाके में जा रहा था. इसी दौरान वह गायब हो गया. परिजनों का आरोप था कि एलन पांडे और मिथिलेश पांडेय नाबालिग को बहला-फुसलाकर काम करने के लिए अपने साथ ले गए थे. लेकिन नाबालिग कहां है इस बात की जानकारी दोनों ने परिजनों को नहीं दी.

पूरे मामले में 2017 में एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना खुलने के बाद यह पहला एफआईआर दर्ज किया गया था. इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश 09 की अदालत ने गुरुवार को दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने दोनों की सजा के मामले की पुष्टि की है.

2017 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तत्कालीन थाना प्रभारी दुलर चौड़े मुकदमे का अनुसंधान कर रही थीं. इंस्पेक्टर दुलर चौड़े फिलहाल लातेहार जिला में तैनात है. इंस्पेक्टर दुलर चौड़े ने बताया कि उस दौरान नाबालिग को खोजने के लिए काफी प्रयास किया गया.

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस ने संपर्क किया था एवं नाबालिग की जानकारी को साझा किया था. पुलिस की जानकारी में यह बात सामने आई थी कि कानपुर एवं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बीच नाबालिग गायब हुआ था. नाबालिग कहां है अभियुक्त इसकी जानकारी नही दें रहे थे. नाबालिग को खोजने के लिए आरपीएफ जीआरपी समेत कई तकनीक का सहारा लिया गया है.

