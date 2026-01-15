ETV Bharat / state

दो भाइयों को 10-10 साल की कारावास की सजा, मानव तस्करी मामले में पलामू कोर्ट का फैसला

पलामूः जिला कोर्ट ने दो मानव तस्करों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है जबकि 50-50 का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. सजा पाने वाले अभियुक्त एलन पांडेय और मिथिलेश पांडेय भाई हैं और पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बासडीह चौरा के रहने वाले हैं.

साल 2017 में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला एक नाबालिग एलन पांडेय एवं मिथिलेश पांडेय के साथ मजदूरी के लिए दिल्ली के इलाके में जा रहा था. इसी दौरान वह गायब हो गया. परिजनों का आरोप था कि एलन पांडे और मिथिलेश पांडेय नाबालिग को बहला-फुसलाकर काम करने के लिए अपने साथ ले गए थे. लेकिन नाबालिग कहां है इस बात की जानकारी दोनों ने परिजनों को नहीं दी.

पूरे मामले में 2017 में एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना खुलने के बाद यह पहला एफआईआर दर्ज किया गया था. इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश 09 की अदालत ने गुरुवार को दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने दोनों की सजा के मामले की पुष्टि की है.

2017 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तत्कालीन थाना प्रभारी दुलर चौड़े मुकदमे का अनुसंधान कर रही थीं. इंस्पेक्टर दुलर चौड़े फिलहाल लातेहार जिला में तैनात है. इंस्पेक्टर दुलर चौड़े ने बताया कि उस दौरान नाबालिग को खोजने के लिए काफी प्रयास किया गया.