छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा

तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य को अदालत ने सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया.

DISTRICT AND SESSIONS COURT
शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 6:04 PM IST

बलरामपुर: रामानुजगंज के शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्रार्चाय को छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लीलता के मामले में न्यायालय ने आरोपी तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य को एक साल कारावास और पचास हजार रूपये जुर्माना के अर्थदंड की सजा सुनाई है. प्रभारी प्राचार्य पर कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा था.

छात्रा की शिकायत के बाद रामानुजगंज पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था. छात्र संगठनों के द्वारा भी तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी. जिसके बाद इस घटनाक्रम ने काफी तूल पकड़ा था. कोर्ट में चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा आरोपी प्रभारी प्राचार्य रमभजन सोनवानी को एक साल कारावास और पचास हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा (ETV Bharat)



जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक साल जेल और जुर्माना की सजा दी

इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने कहा, घटना 12 अगस्त 2024 की है. प्रकरण की जो पीड़िता थी वह कॉलेज की छात्रा थी. आरोपी उस दौरान प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे. पीड़िता छात्रा अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आरोपी प्राचार्य के पास गई थी. उसी समय आरोपी प्राचार्य ने उसको गलत इशारा किया और कुछ बातें कही. पीड़िता की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 75,(3) और धारा 79 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.

न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में आज निर्णय पारित किया गया, जिसमें आरोपी को धारा 75 (3) और धारा 79 के तहत अपराध में दोष सिद्ध करते हुए एक साल का कारावास और पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है: अशोक गुप्ता, लोक अभियोजक


महज 18 महीने के अंदर न्यायालय ने सुनाया फैसला

कॉलेज की छात्रा के द्वारा तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद महज अठारह महीने के अंदर न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए, साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर प्रभारी प्राचार्य को एक साल कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है.

RAMANUJGANJ
बलरामपुर
GOVERNMENT LARANGSAY COLLEGE
TEACHER WAS SENTENCED BY COURT

