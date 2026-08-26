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ब्रांच मैनेजर को जिंदा जलाने का मामला, कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की एक कोर्ट ने एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले एक आदमी को ब्रांच मैनेजर को जिंदा जलाने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रमोद पंत ने बताया कि पिथौरागढ़ के स्पेशल सेशन जज ने 24 को दीपक छेत्री को 6 मई, 2023 को हुई इस घटना के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

कोर्ट ने 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया: पंत ने कहा कि, कोर्ट ने ब्रांच मैनेजर को जिंदा जलाने के लिए आरोपी को इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 302 के तहत उम्रकैद और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा, उसे आईपीसी के सेक्शन 436 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई.

घटना के 10 दिन बाद हुई मौत: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, आरोपी ने किसी बात पर हुए झगड़े के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की धारचूला ब्रांच के मैनेजर मोहम्मद आवेश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी.