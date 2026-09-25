रांची हिंसा मामला: पांच दोषियों को दो-दो साल की सजा
2022 के रांची हिंसा मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया और दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 7:26 AM IST
रांची: 10 जून 2022 को रांची में हुए हिंसक जुलूस और उपद्रव से जुड़े डेली मार्केट थाना कांड संख्या 16/2022 में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-24, रांची की अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी रितविका सिंह ने बुधवार को फैसला सुनाया.
कौन-कौन दोषी ठहराए गए
दोषी ठहराए गए आरोपियों में मो. उस्मान उर्फ करण, मो. तवारू उर्फ तबारक कुरैशी, मो. सरफराज आलम, मो. साबिर अंसारी और मो. अफसर शामिल हैं. कोर्ट ने सभी को आईपीसी की धारा 147, 353/149, 504/149 और 120बी के तहत दोषी माना. वहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर धारा 148 और 341/149 के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया.
बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप
अदालत के फैसले के अनुसार, 10 जून 2022 को करीब 8 से 10 हजार लोगों के जुलूस के एकरा मस्जिद से फिरायालाल चौक की ओर बढ़ने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस के अनुसार, जुलूस के पास पूर्व अनुमति नहीं थी और पुलिस ने लाउडस्पीकर से उसे रोककर भीड़ को वापस लौटने के लिए कहा था. अभियोजन के मुताबिक, इसके बावजूद जुलूस आगे बढ़ा और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज तथा पथराव की स्थिति बनी.
मामले में पुलिस की ओर से कुल 10 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया था. इनमें पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल थे, जबकि दो गवाहों को अदालत के रिकॉर्ड में होस्टाइल विटनेस बताया गया है. अभियोजन साक्ष्य 15 जुलाई 2026 को बंद हुआ और 10 अगस्त 2026 को आरोपियों के बयान दर्ज किए गए.
पुलिसकर्मियों पर पथराव का भी जिक्र
अदालत के रिकॉर्ड में गवाहों ने जुलूस के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव और पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की बात कही. एक गवाह ने पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगने और कई पुलिसकर्मियों के पत्थर लगने से घायल होने की बात कही. वहीं डेली मार्केट थाना प्रभारी रहे गवाह ने अपने सिर में पत्थर लगने और अस्पताल में इलाज कराने की बात अदालत में बताई.
कोर्ट ने क्या माना
अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपित बिना अनुमति निकाले गए जुलूस में शामिल थे और पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश के बावजूद जुलूस आगे बढ़ा. हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि अभियोजन यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाया कि भीड़ के पास किस प्रकार के घातक हथियार थे. इसी आधार पर धारा 148 के आरोप में दोष सिद्ध नहीं हुआ.
हर आरोपी पर 13 हजार रुपये तक का जुर्माना
अदालत ने धारा 147 के तहत दो साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 353/149 के तहत दो साल और 3,000 रुपये, धारा 504/149 के तहत दो साल और 3,000 रुपये, जबकि धारा 120बी के तहत छह महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए अधिकतम प्रभावी सजा दो वर्ष है. पूर्व में जेल में बिताई अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है.
अदालत ने दोषियों को प्रोबेशन का लाभ देने से भी इनकार किया. फैसले में सजा तय करते समय मामले की प्रकृति, बड़ी संख्या में लोगों के जुलूस, पुलिसकर्मियों के साथ हुए व्यवहार और केस डायरी में दर्ज आपराधिक antecedentes का उल्लेख किया गया है.
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