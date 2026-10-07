ETV Bharat / state

दिल्ली में कुत्ते की लड़ाई में दो भाइयों पर चाकू से हमला, आठ साल बाद कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

द्वारका कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में कुत्ते को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद दो भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पंकज गुप्ता ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी अंकित भारद्वाज, पारस भारद्वाज, देव चोपड़ा और करण अरोड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 का दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई. कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.