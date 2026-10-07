दिल्ली में कुत्ते की लड़ाई में दो भाइयों पर चाकू से हमला, आठ साल बाद कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि मुख्य आरोपी देव चोपड़ा पेरोल पर रिहा होने के बाद करीब साढ़े चार वर्ष तक फरार रहा.
Published : October 7, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में कुत्ते को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद दो भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पंकज गुप्ता ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी अंकित भारद्वाज, पारस भारद्वाज, देव चोपड़ा और करण अरोड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 का दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई. कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि मुख्य आरोपी देव चोपड़ा पेरोल पर रिहा होने के बाद करीब साढ़े चार वर्ष तक फरार रहा. इस वजह से उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत अलग से चार वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई. मामला अक्टूबर 2018 का है. उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में टेंपो चालक विजेंदर राणा घर लौट रहे थे. रास्ते में कुत्ते को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रुप ले लिया.
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आरोप है कि अंकित, पारस और करण ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजेंदर को घेर लिया. शोर सुनकर विजेंदर के भाई राजेश राणा और बेटे निखिल बीच-बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक देव चोपड़ा ने चाकू से विजेंदर और राजेश पर वार कर दिया, जिससे विजेंदर गंभीर रुप से घायल हो गए. उनके दिल और आंतों में गहरी चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई. गंभीर रुप से घायल राजेश की इलाज के बाद जान बची. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह चाकू से हमला कर किसी व्यक्ति का दिल और आंतें क्षतिग्रस्त कर देना क्रूरता से भरा कृत्य है, जो समाज में शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है.