पलामू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सुनाई सजा, डीलर से ले रहे थे घूस
पलामू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 5:35 PM IST
पलामूः जिला कोर्ट ने बिश्रामपुर के पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रमेश चंद्र प्रसाद को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रमेश चंद्र प्रसाद पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. रमेश चंद्र प्रसाद रिटायर हो गए हैं.
पलामू व्यवहार न्यायालय एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल जज राजकुमार मिश्रा की अदालत ने यह सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. कोर्ट ने प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2)r/w13(1)(d) में पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
वहीं प्रिवेंशन ऑफ कलेक्शन एक्ट की धारा 7 के तहत चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. अपर लोक अभियोजक अभय पांडेय ने बताया कि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. अभियुक्त रमेश चंद्र प्रसाद को सजा सुनाई गई है.
दरअसल, साल 2014 में रमेश चंद्र प्रसाद एक डीलर से घूस ले रहे थे इसी क्रम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था. रमेश चंद्र प्रसाद उस दौरान विश्रामपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर तैनात थे. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डीलर मुनीर आलम से प्रति क्विंटल अनाज उठाव के लिए 10 रुपय मांग रहे.
इस पूरे माल मिले में मुनीर आलम ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी. जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए रमेश चंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था. जिस दिन रमेश चंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए थे उस दिन वह मोनीर आलम से तीन हजार रुपए घूस ले रहे थे.
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