प्रेमिका के साथ रहने के लिए पति ने पत्नी की उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

प्रेमिका के चक्कर में युवक ने अपनी पत्नी का सिर कुचलकर हत्या कर दी.

death sentence of man
एडीजे कोर्ट मावली (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 6:40 AM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले के मावली में एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. प्रेमिका के साथ रहने की चाह में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी प्रेमलाल को मंगलवार को मावली अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 'विरलतम श्रेणी' का अपराध मानते हुए फांसी की सजा दी. अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

फैसला सुनाते हुए एडीजे राहुल चौधरी ने आदेश में उल्लेख किया कि आरोपी को गर्दन से तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए. अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया कि यह मामला उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़े का है, जहां 14 जनवरी 2023 को एक अज्ञात महिला का शव मिला था. शव की पहचान नीमा के रूप में हुई, जिसका चेहरा बड़े पत्थर से बुरी तरह कुचला गया था. प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को हत्या की आशंका हुई. मृतका के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने पर पुलिस ने संदेह के आधार पर पति प्रेमलाल को हिरासत में लिया. पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई और मामले का खुलासा सामने आया.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 22 गवाह पेश किए गए और 67 महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा किए गए. सभी साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि प्रेमलाल अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध निभाने में असफल रहा था, जबकि नीमा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच प्रेमलाल का किसी अन्य महिला से संबंध बन गया, जिसके बाद वह पत्नी को अपने रास्ते से हटाकर प्रेमिका के साथ जीवन बिताना चाहता था. इसी उद्देश्य से उसने सुनियोजित तरीके से पत्नी की हत्या की. लंबी सुनवाई और गहन बहस के बाद अदालत ने माना कि यह हत्या क्रूरता की चरम सीमा है और समाज में भय पैदा करने वाली है, इसलिए इसे 'रेअरेस्ट' (विरलतम) की श्रेणी में रखकर आरोपी को मृत्युदंड दिया गया.

