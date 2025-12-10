ETV Bharat / state

प्रेमिका के साथ रहने के लिए पति ने पत्नी की उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

उदयपुर: जिले के मावली में एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. प्रेमिका के साथ रहने की चाह में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी प्रेमलाल को मंगलवार को मावली अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 'विरलतम श्रेणी' का अपराध मानते हुए फांसी की सजा दी. अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

फैसला सुनाते हुए एडीजे राहुल चौधरी ने आदेश में उल्लेख किया कि आरोपी को गर्दन से तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए. अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया कि यह मामला उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़े का है, जहां 14 जनवरी 2023 को एक अज्ञात महिला का शव मिला था. शव की पहचान नीमा के रूप में हुई, जिसका चेहरा बड़े पत्थर से बुरी तरह कुचला गया था. प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को हत्या की आशंका हुई. मृतका के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने पर पुलिस ने संदेह के आधार पर पति प्रेमलाल को हिरासत में लिया. पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई और मामले का खुलासा सामने आया.