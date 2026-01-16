ETV Bharat / state

लातेहार कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा, दो मासूम बच्चों की चढ़ा दी थी बलि

लातेहार में नरबलि कांड के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है.

court sentenced convicted to life imprisonment In case of ritual sacrifice of two children in Latehar
लातेहार कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः जिला के चर्चित दो बच्चों की नरबलि कांड के आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी. इसके अलावा आरोपी पर दो अलग-अलग धाराओं में कुल 9 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

दरअसल वर्ष 2019 में मनिका थाना क्षेत्र के सेमरहट गांव में सुनील उरांव ने अपने पड़ोस के दो मासूम बच्चों की बलि दे दी थी. दोनों बच्चों का सिर कटा हुआ शव आरोपी सुनील उरांव के घर के आंगन में बालू में छुपाया हुआ बरामद किया गया था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था.

इसके बाद इस संबंध में मनिका थाना में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ हुई थी. लगभग 10 गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया. जिसके तहत आरोपी सुनील उरांव को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा और 9 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई.

अदालत में आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत उम्र कैद एवं छह लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त 3 वर्षों का साधारण कारावास सुनाया. इसके साथ ही शव छुपाने के लिए भादवि की धारा 201 के तहत 7 वर्षों का साधारण कारावास एवं तीन लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत में कुल 10 गवाहों को पेश किया गया था. अधिकांश गवाहों ने इस निर्मम हत्या में शामिल सुनील उरांव की संलिप्तता की बात कही थी. इसी मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा तथा जुर्माना लगाया गया. -शिव शंकर राम, अपर जिला लोक अभियोजक, लातेहार कोर्ट.

मोबाइल चार्ज करने गए थे बच्चे दरिंदे ने दे दी थी बलि!

वर्ष 2019 के जुलाई महीने में मनिका थाना क्षेत्र के सेमरहट गांव में बच्चे आरोपी सुनील उरांव के घर मोबाइल चार्ज करने गए थे. इसी दौरान सुनील उरांव ने दोनों बच्चों की नरबलि दे दी थी और दोनों बच्चों का शव अपने घर के आंगन में बालू में छुपा दिया था.

11 जुलाई 2019 की सुबह गांव का ही एक व्यक्ति वीरेंद्र उरांव किसी काम से सुनील उरांव के घर गया था. सुनील उरांव के घर में खून के छींटे देखकर वीरेंद्र उरांव ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुर्गा की बलि देवता में दिया हूं उसी का खून है.

इसी बीच बीरेंद्र की निगाह उसके आंगन में रखी हुई बालू की ढेर तरफ गई जहां हाथ की उंगलियां दिख दे रही थी. इसके बाद वीरेंद्र उरांव ने अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी. सूचना के बाद जब आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और बालू को हटाकर देखा तो पाया कि वहां दो बच्चों का सिरकटा शव पड़ा हुआ था. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी.

इसे भी पढ़ें- दो भाइयों को 10-10 साल की कारावास की सजा, मानव तस्करी मामले में पलामू कोर्ट का फैसला

इसे भी पढ़ें- पाकुड़ में जज द्वारा सजा सुनाते ही कोर्ट परिसर से भागे दो अपराधी, पुलिस कर रही है संभावित ठिकानों पर छापेमारी

इसे भी पढ़ें- मॉब लिंचिंग में मारे गए कमलेश के घरवालों से मिले बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष, कहा- दोषियों को मिले कड़ी सजा

TAGGED:

बच्चों की नरबलि के मामले में सजा
COURT SENTENCED CONVICTED
RITUAL SACRIFICE OF TWO CHILDREN
LATEHAR
HUMAN SACRIFICE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.