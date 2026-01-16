ETV Bharat / state

लातेहार कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा, दो मासूम बच्चों की चढ़ा दी थी बलि

लातेहारः जिला के चर्चित दो बच्चों की नरबलि कांड के आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी. इसके अलावा आरोपी पर दो अलग-अलग धाराओं में कुल 9 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

दरअसल वर्ष 2019 में मनिका थाना क्षेत्र के सेमरहट गांव में सुनील उरांव ने अपने पड़ोस के दो मासूम बच्चों की बलि दे दी थी. दोनों बच्चों का सिर कटा हुआ शव आरोपी सुनील उरांव के घर के आंगन में बालू में छुपाया हुआ बरामद किया गया था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था.

इसके बाद इस संबंध में मनिका थाना में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ हुई थी. लगभग 10 गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया. जिसके तहत आरोपी सुनील उरांव को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा और 9 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई.

अदालत में आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत उम्र कैद एवं छह लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त 3 वर्षों का साधारण कारावास सुनाया. इसके साथ ही शव छुपाने के लिए भादवि की धारा 201 के तहत 7 वर्षों का साधारण कारावास एवं तीन लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत में कुल 10 गवाहों को पेश किया गया था. अधिकांश गवाहों ने इस निर्मम हत्या में शामिल सुनील उरांव की संलिप्तता की बात कही थी. इसी मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा तथा जुर्माना लगाया गया. -शिव शंकर राम, अपर जिला लोक अभियोजक, लातेहार कोर्ट.

मोबाइल चार्ज करने गए थे बच्चे दरिंदे ने दे दी थी बलि!