तीन माह की बच्ची से घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
आरोपी ने तीन माह की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत तब की, जब परिजन कुछ सामान लेने घर में गए हुए थे.
Published : January 16, 2026 at 6:57 PM IST
अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने शुक्रवार को तीन माह की बच्ची से घिनौनी हरकत करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी ने खाट पर सोती तीन माह की बच्ची के साथ गंदी हरकत की थी.
पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में नाबालिग बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता के घर के निर्माण कार्य चल रहा था. उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजन घर के बाहर खड़े थे, इसी दौरान वहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने पीड़िता के परिजनों से कुछ सामान घर के अंदर से मंगवाया. सामान लाने के लिए जाने से पहले परिजनों ने तीन माह की नाबालिग बच्ची को बाहर खाट पर सुला दिया और सामान लेने घर के अंदर गए.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि परिजनों के अंदर जाने के बाद आरोपी तीन माह की बच्ची के पास खाट पर बैठ गया और नाबालिग के गुप्तांगों में गलत हरकत की. घटना के समय बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, तब नाबालिग के गुप्तांगों से खून देख व्यक्ति से इस संबंध में पूछताछ की. परिजनों की पूछताछ के दौरान आरोपी मौके से भाग गया. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया. शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.