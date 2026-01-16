ETV Bharat / state

तीन माह की बच्ची से घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने शुक्रवार को तीन माह की बच्ची से घिनौनी हरकत करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी ने खाट पर सोती तीन माह की बच्ची के साथ गंदी हरकत की थी. पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में नाबालिग बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता के घर के निर्माण कार्य चल रहा था. उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजन घर के बाहर खड़े थे, इसी दौरान वहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने पीड़िता के परिजनों से कुछ सामान घर के अंदर से मंगवाया. सामान लाने के लिए जाने से पहले परिजनों ने तीन माह की नाबालिग बच्ची को बाहर खाट पर सुला दिया और सामान लेने घर के अंदर गए.