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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास, कोर्ट ने दोषी का सुनाई पांच साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

रुद्रपुर: ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अदालत ने रिश्तों को कलंकित करने वाले एक कलयुगी पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को दोषी पाया है. अदालत ने उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा.

पढ़ाई के बहाने घर ले जाकर की थी घिनौनी हरकत: यह मामला वर्ष 2024 का है. रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी. महिला ने बताया था कि उसके पहले पति की मृत्यु के बाद उसने दूसरी शादी की थी. दूसरे पति से भी विवाद होने के कारण उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ अलग रहकर उनका पालन-पोषण कर रही थी.

25 मार्च 2024 (होली के दिन) महिला का पूर्व पति (पीड़िता का सौतेला पिता) उसके घर आया. उसने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का झांसा दिया और अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी को पढ़ाने के बहाने अपने साथ घर ले गया. घर पहुंचकर आरोपी ने सूनेपन का फायदा उठाया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इस संकट की घड़ी में भी नाबालिग ने हिम्मत नहीं हारी. जब आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो पीड़िता ने उसे जोरदार धक्का दे दिया. आरोपी के संभलने से पहले ही वह तुरंत कमरे से बाहर भागी और बाहर से कुंडी लगाकर आरोपी को अंदर बंद कर दिया.