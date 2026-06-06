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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास, कोर्ट ने दोषी का सुनाई पांच साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

पिता जैसे रिश्ते को कलंकित करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने सजा सुनाई हुई है. पिता ने बेटी के साथ रेप का प्रयास किया था.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 10:19 PM IST

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रुद्रपुर: ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अदालत ने रिश्तों को कलंकित करने वाले एक कलयुगी पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को दोषी पाया है. अदालत ने उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा.

पढ़ाई के बहाने घर ले जाकर की थी घिनौनी हरकत: यह मामला वर्ष 2024 का है. रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी. महिला ने बताया था कि उसके पहले पति की मृत्यु के बाद उसने दूसरी शादी की थी. दूसरे पति से भी विवाद होने के कारण उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ अलग रहकर उनका पालन-पोषण कर रही थी.

25 मार्च 2024 (होली के दिन) महिला का पूर्व पति (पीड़िता का सौतेला पिता) उसके घर आया. उसने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का झांसा दिया और अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी को पढ़ाने के बहाने अपने साथ घर ले गया. घर पहुंचकर आरोपी ने सूनेपन का फायदा उठाया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इस संकट की घड़ी में भी नाबालिग ने हिम्मत नहीं हारी. जब आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो पीड़िता ने उसे जोरदार धक्का दे दिया. आरोपी के संभलने से पहले ही वह तुरंत कमरे से बाहर भागी और बाहर से कुंडी लगाकर आरोपी को अंदर बंद कर दिया.

वहां से भागकर जब पीड़िता रास्ते से जा रही थी, तब उसे अपनी मां मिली. रोती हुई बेटी ने मां को सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद मां तुरंत उसे लेकर थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 5 गवाह और 12 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में हुई.

सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने मामला मजबूती से रखा. आरोपी को सजा दिलाने के लिए अदालत में 5 गवाह और 12 पुख्ता दस्तावेजी सबूत पेश किए गए. अदालत ने माना कि आरोपी ने एक पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है और वह किसी भी राहत का हकदार नहीं है. साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे न चुकाने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी. फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है.

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COURT SENTENCED IMPRISONMENT
IMPRISONMENT IN ATTEMPTED RAPE
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास
पिता का कोर्ट ने दी सजा
ATTEMPTED RAPE MINOR DAUGHTER

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