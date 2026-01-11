ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में पूर्व सरपंच की हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

25 अगस्त 2024 को कुकुरदी ग्राम में आरोपियों ने पूर्व सरपंच कन्हैयालाल जांगड़े की हत्या कर दी थी.

आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 11, 2026 at 10:29 AM IST

चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
बलौदा बाजार: 25 अगस्त 2024 को ग्राम कुकुरदी में एक बैठक आयोजित की गई थी. सामाजिक बैठक के दौरान जैतखाम में झंडा चढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही थी. इसी दौरान विवाद खड़ा हो गया. विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने पूर्व सरपंच कन्हैयालाल जांगड़े की हत्या कर दी.

करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में जिला सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. जिला सत्र न्यायालय बलौदा बाजार ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है. कोर्ट ने सभी तीनों दोषियों को पांच - पांच साल की सजा सुनाई है.

आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat)

पूरा विवाद 25 अगस्त 2024 का है. एक सामाजिक बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में सामाजिक कार्यों पर चर्चा और खर्चे को लेकर बातचीत होनी थी. चर्चा के दौरान ही पैसों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आरोप था कि मौके पर मौजूद गणेशराम चतुर्वेदी, उसका पुत्र भोला चतुर्वेदी और साहिल चतुर्वेदी ने कन्हैयालाल जांगड़े के साथ पहले गाली गलौच की फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की. जानलेवा पिटाई से जख्मी पूर्व सरपंच कन्हैयालाल जांगड़े की मौत हो गई: थानेश्वर प्रसाद वर्मा , जिला सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक




सीने पर वार बना मौत की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मारपीट के दौरान कन्हैयालाल जांगड़े के सीने पर जोरदार वार किया गया, जिसके बाद वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की और तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कन्हैयालाल जांगड़े को मृत घोषित कर दिया. एक सामाजिक बैठक, जो संवाद और सहमति का मंच होनी चाहिए था, वह देखते ही देखते हत्या की घटना में तब्दील हो गया.



पुलिस ने तुरंत दर्ज किया अपराध

घटना की सूचना मिलते ही थाना सिटी कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई. मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 556/2024 धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों गणेशराम चतुर्वेदी, भोला चतुर्वेदी और साहिल चतुर्वेदी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच से ही यह स्पष्ट हो गया था कि घटना अचानक नहीं, बल्कि पुराने विवाद के चलते हुई है.



25 गवाह, ठोस साक्ष्य और मजबूत विवेचना

मामले की विवेचना थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा की गई. विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक राजकुमार डहरिया, वर्तमान में चौकी प्रभारी करहीबाजार, ने प्रकरण की हर कड़ी को जोड़ा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सामाजिक बैठक में मौजूद लोगों की गवाही और अन्य तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए. कुल 25 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए, जिनके बयानों ने अभियोजन पक्ष को मजबूती दी. पुलिस की ओर से समयबद्ध और निष्पक्ष विवेचना करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया गया.



न्यायालय ने माना अपराध सिद्ध

प्रकरण की सुनवाई माननीय सत्र विशेष न्यायाधीश बलौदा बाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी की अदालत में हुई. न्यायालय ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण किया गया. न्यायालय ने अपने फैसले में माना कि तीनों आरोपियों द्वारा मृतक कन्हैयालाल जांगड़े के साथ की गई मारपीट आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आती है. यह भी स्पष्ट किया गया कि आरोपियों की मंशा और उनके कृत्य के परिणामस्वरूप ही मृतक की मृत्यु हुई.


सजा के साथ जुर्माना भी लगाया

अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी गणेशराम चतुर्वेदी, भोला चतुर्वेदी और साहिल चतुर्वेदी को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक मंचों पर हिंसा फैलाने और कानून को हाथ में लेने वालों के प्रति सख्ती जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.




इन लोगों को मिली सजा

  • गणेश राम चतुर्वेदी, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम कुकुरदी, थाना सिटी कोतवाली
  • भोला चतुर्वेदी, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम कुकुरदी, थाना सिटी कोतवाली
  • साहिल चतुर्वेदी, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम कुकुरदी, थाना सिटी कोतवाली

संपादक की पसंद

