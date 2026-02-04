ETV Bharat / state

जुड़वा बेटियों को जन्म देने पर ले ली थी जान, अब शैतान पति और ससुर को कोर्ट ने दी कड़ी सजा

बिहार में जुड़वा बच्चियों को जन्म देने पर बहू की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी ससुर और पति को आजीवन कारावास की सजा दी.

Murder at birth of twin daughters
पति और ससुर को आजीवन कारावास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 4, 2026 at 7:03 PM IST

बगहा: साल 2023 में जुड़वा बच्चियों को जन्म देने को लेकर लगातार विवाद के बाद ससुर और पति ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया था. मामले को लेकर आखिरकार दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद शैतान पति और ससुर को कोर्ट ने कड़ी सजा देते हुए आजीवन कारावास के साथ 50 50 हजार आर्थिक दंड लगाया है.

पति और ससुर को आजीवन कारावास: मंगलवार को बगहा व्यवहार न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद फैसला सुनाया गया है. इस मामले में बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पुलिस गवाहों की सशक्त गवाही और समय पर समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रविरंजन कुमार सिंह द्वारा सजा का ऐलान किया गया है

पति और ससुर को आजीवन कारावास (ETV Bharat)

50-50 हजार का जुर्माना: मामला बगहा थाना कांड संख्या 436 2023 से जुड़ा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 34 के अंतर्गत दर्ज किया गया था. इस कांड में नामजद अभियुक्त विकास कुमार और चंद्रेश्वर सोनी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

आवश्यक साक्ष्य कोर्ट में किए गए पेश : घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा ने इस मामले की निगरानी खुद की. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ.

"इस प्रकरण में अपर लोक अभियोजक की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी ढंग से मामले की पैरवी की गई जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है."- रामानंद कौशल, बगहा एसपी

वहीं अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने बताया कि इस मामले में सभी महत्वपूर्ण साक्षियों की साक्ष्य कराई गई. गवाहों के बयान पुलिस द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया. न्यायालय का यह निर्णय पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस फैसले से आम लोगों में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है.

"विवाहिता की हत्या कर दी गई थी. मृत महिला के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और कहा था कि ससुर और पति ने फांसी लगाकर उनकी बहन को मार डाला था. कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है."-प्रभु प्रसाद,अपर लोक अभियोजक

