ETV Bharat / state

जुड़वा बेटियों को जन्म देने पर ले ली थी जान, अब शैतान पति और ससुर को कोर्ट ने दी कड़ी सजा

बगहा: साल 2023 में जुड़वा बच्चियों को जन्म देने को लेकर लगातार विवाद के बाद ससुर और पति ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया था. मामले को लेकर आखिरकार दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद शैतान पति और ससुर को कोर्ट ने कड़ी सजा देते हुए आजीवन कारावास के साथ 50 50 हजार आर्थिक दंड लगाया है.

पति और ससुर को आजीवन कारावास: मंगलवार को बगहा व्यवहार न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद फैसला सुनाया गया है. इस मामले में बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पुलिस गवाहों की सशक्त गवाही और समय पर समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रविरंजन कुमार सिंह द्वारा सजा का ऐलान किया गया है

पति और ससुर को आजीवन कारावास (ETV Bharat)

50-50 हजार का जुर्माना: मामला बगहा थाना कांड संख्या 436 2023 से जुड़ा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 34 के अंतर्गत दर्ज किया गया था. इस कांड में नामजद अभियुक्त विकास कुमार और चंद्रेश्वर सोनी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

आवश्यक साक्ष्य कोर्ट में किए गए पेश : घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा ने इस मामले की निगरानी खुद की. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ.