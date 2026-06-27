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जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी जासूस को कोर्ट ने भेजा जेल, पाक से आतंकी हैंडलर ऑनलाइन दे रहे थे ट्रेनिंग

कट्टरपंथ से जुड़कर देश से बाहर जाने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने महिला को पकड़ लिया.

आरोपी महिला की फाइल फोटो
आरोपी महिला की फाइल फोटो (ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 12:28 PM IST

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जयपुर : जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी जासूसी की आरोपी बबीता को 7 दिन रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11 जयपुर महानगर द्वितीय कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी महिला को ज्यूडिशियल कस्टडी (जेल) में भेज दिया है. कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी महिला मुंह छुपा कर भागती नजर आई. राजस्थान एटीएस ने आतंकी महिला को गिरफ्तार किया था. वो संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर से जुड़ी हुई थी. आरोप है कि वह आतंकी संगठन की स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रही थी. कट्टरपंथ से जुड़कर देश से बाहर जाने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने महिला को पकड़ लिया.

आतंकी संगठन की स्लीपर सेल : एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी महिला बबीता सोशल मीडिया के जरिए प्रतिबंधित संगठन के हैंडलर के संपर्क में थी. आरोपी महिला देश से बाहर जाने की फिराक में थी, लेकिन एटीएस ने दबोच लिया. उसके कई अन्य संगठनों से भी तार जुड़े होने की बात सामने आई है. आरोपी महिला मूलतः सवाई माधोपुर की रहने वाली है. वह जयपुर के पास वाटिका इलाके में रिटायर्ड पिता के साथ रह रही थी. वह कट्टरपंथ से प्रभावित हो गई थी.

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आतंकी हैंडलर आरोपी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे : सक्रिय तौर पर संगठन से जुड़ने के लिए देश से बाहर जाने की फिराक में थी. मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर एटीएस ने बबीता धाकड़ को गिरफ्तार किया. आरोपी महिला से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर आरोपी महिला को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे. बबीता ने इंटरनेट पर आत्मघाती हमले से जुड़े विषयों की जानकारी भी सर्च की थी.

जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर के संपर्क में थी : आरोपी महिला से पूछताछ में सामने आया है कि ऑनलाइन कलमा पढ़कर उसने धर्म परिवर्तन किया था. इसके बाद उसका नाम खदीजा रखा गया. वह सोशल मीडिया के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर के संपर्क में थी. अन्य कई प्रतिबंधित संगठनों से भी तार जुड़े हुए थे. इस मामले में एटीएस समेत अन्य सुरक्षा जांच एजेंसियां गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं. साथ ही पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल है?

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सोशल मीडिया और निगरानी के माध्यम से तीन-चार महीने से बबीता पर नजर रखी जा रही थी. आरोपी महिला को गिरफ्तार करके 27 जून तक रिमांड पर लिया गया था. 7 दिन रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है. आरोपी महिला देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन से जुड़ी हुई थी. उसके मोबाइल से भी काफी संवेदनशील जानकारियां सामने आई हैं. कई पाकिस्तानी नंबर भी सामने आए हैं.

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JAISH E MOHAMMED LINKED FEMALE SPY
FEMALE SPY SENT TO JAIL IN JAIPUR
जैश ए मोहम्मद की जासूस को जेल भेजा
FEMALE SPY FOR PAKISTAN

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