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जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी जासूस को कोर्ट ने भेजा जेल, पाक से आतंकी हैंडलर ऑनलाइन दे रहे थे ट्रेनिंग

जयपुर : जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी जासूसी की आरोपी बबीता को 7 दिन रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11 जयपुर महानगर द्वितीय कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी महिला को ज्यूडिशियल कस्टडी (जेल) में भेज दिया है. कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी महिला मुंह छुपा कर भागती नजर आई. राजस्थान एटीएस ने आतंकी महिला को गिरफ्तार किया था. वो संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर से जुड़ी हुई थी. आरोप है कि वह आतंकी संगठन की स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रही थी. कट्टरपंथ से जुड़कर देश से बाहर जाने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने महिला को पकड़ लिया.

आतंकी संगठन की स्लीपर सेल : एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी महिला बबीता सोशल मीडिया के जरिए प्रतिबंधित संगठन के हैंडलर के संपर्क में थी. आरोपी महिला देश से बाहर जाने की फिराक में थी, लेकिन एटीएस ने दबोच लिया. उसके कई अन्य संगठनों से भी तार जुड़े होने की बात सामने आई है. आरोपी महिला मूलतः सवाई माधोपुर की रहने वाली है. वह जयपुर के पास वाटिका इलाके में रिटायर्ड पिता के साथ रह रही थी. वह कट्टरपंथ से प्रभावित हो गई थी.

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आतंकी हैंडलर आरोपी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे : सक्रिय तौर पर संगठन से जुड़ने के लिए देश से बाहर जाने की फिराक में थी. मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर एटीएस ने बबीता धाकड़ को गिरफ्तार किया. आरोपी महिला से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर आरोपी महिला को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे. बबीता ने इंटरनेट पर आत्मघाती हमले से जुड़े विषयों की जानकारी भी सर्च की थी.