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गुज़ारा भत्ता न चुकाने वाले पति की हिरासत पर कोर्ट ने मांगा जवाब, मई 2025 से लगातार हिरासत में रखने का आरोप

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के परिवार न्यायालय से प्रेम सिंह की लगातार हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जिसने गुजारा भत्ता नहीं चुकाया. आरोप है कि वह व्यक्ति 23 मई, 2025 से लगातार हिरासत में है. न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने प्रेम सिंह की अपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.

प्रेम सिंह ने मथुरा की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज द्वारा 9 जनवरी, 2026 को सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत एक कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि किसी व्यक्ति को हिरासत से रिहा किए बिना नए आदेश जारी करके लगातार हिरासत में नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत, वारंट जारी होने के बाद बिना चुकाए गुज़ारा भत्ते की राशि के लिए अधिकतम सज़ा एक महीने तक हो सकती है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फ़ैसले, 'रजनीश बनाम नेहा' का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि गुज़ारा भत्ते की राशि की वसूली एक 'मनी सूट' (पैसे के मुक़दमे) के तौर पर की जानी चाहिए.