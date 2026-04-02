गुज़ारा भत्ता न चुकाने वाले पति की हिरासत पर कोर्ट ने मांगा जवाब, मई 2025 से लगातार हिरासत में रखने का आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:51 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 10:59 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के परिवार न्यायालय से प्रेम सिंह की लगातार हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जिसने गुजारा भत्ता नहीं चुकाया. आरोप है कि वह व्यक्ति 23 मई, 2025 से लगातार हिरासत में है. न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने प्रेम सिंह की अपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
प्रेम सिंह ने मथुरा की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज द्वारा 9 जनवरी, 2026 को सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत एक कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि किसी व्यक्ति को हिरासत से रिहा किए बिना नए आदेश जारी करके लगातार हिरासत में नहीं रखा जा सकता.
कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत, वारंट जारी होने के बाद बिना चुकाए गुज़ारा भत्ते की राशि के लिए अधिकतम सज़ा एक महीने तक हो सकती है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फ़ैसले, 'रजनीश बनाम नेहा' का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि गुज़ारा भत्ते की राशि की वसूली एक 'मनी सूट' (पैसे के मुक़दमे) के तौर पर की जानी चाहिए.
साथ ही इस मकसद के लिए उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है. वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले 'मोहम्मद शहज़ाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य' का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि गुज़ारा भत्ते के आदेश को लागू करवाने के लिए नियमित गिरफ़्तारी वारंट जारी नहीं किए जा सकते. इन दलीलों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मथुरा की फ़ैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई की तारीख (6 अप्रैल, 2026) तक या उससे पहले इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण पेश करें.
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