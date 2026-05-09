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जब शीला और मंगरु का हुआ जयमाल, झालसा चेयरमैन जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने पुर्नमिलन के लिए दी बधाई

रांची में विवाद के कारण पति-पत्नी एक दूसरे से अलग हो रहे थे, लेकिन कोर्ट में इन्होंने समझौता किया और फिर से एक हो गए.

HUSBAND AND WIFE REUNITED
झगड़े के बाद पति-पत्नी का पुर्नमिलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 5:20 PM IST

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रांचीः छोटे मोटे विवाद की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बिखरने से बच गया. दरअसल रांची के पिठौरिया के एक दंपत्ति के बीच आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों अलग-अलग रहने को मजबूर हो गए थे. हालत ऐसी कि करीब दो वर्षों से अलग रह रहे यह दंपति एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे. करीब 35 वर्ष पहले शीला और मंगरु राय का हिन्दू विधि विधान के साथ विवाह हुआ था. इनके दो बच्चे हैं जो 12वीं और नौवीं क्लास में पढ़ते हैं.

माता-पिता के दूर होने से बच्चे काफी दुखी थे

मंगरु राज मिस्त्री का काम कर परिवार चलाते हैं. परिवार में कोई अन्य आमदनी नहीं होने की वजह से आर्थिक तंगी समय के साथ बढ़ती गई और इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच तकरार बढ़ती चली गई. विवाद इस कदर बढ़ा कि शीला पति को छोड़कर चली गई. अपने माता-पिता के बीच बढ़ी दूरी और कानूनी लड़ाई से बच्चे काफी दुखी थे कि आखिर हो क्या रहा है.

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, पत्नी और पति के बयान (Etv Bharat)

'परिवार यदि बिखर जायेगा तो समाज बिखर जायेगा इसलिए हमलोग पहले कोशिश करते हैं कि परिवार बिखरे नहीं. बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि आपस में जुड़ो और परिवार बढ़ाओ. जहां ऐसा नहीं होता है और एक या दूसरा यह कहता है कि हमें साथ नहीं रहना है तब हम दूसरा विकल्प सोच कर चलते हैं. लेकिन पहले फोकस यही रहता है कि हम लोग कैसे परिवार को जोड़ कर रखें. परिवार टूटेगा तो समाज बिखर जाएगा यह लोगों को भी सोचना पड़ेगा. इसमें मध्यस्थ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. धैर्य पूर्वक दोनों को साथ करने की कोशिश करना चाहिए. अगर बच्चे हैं तो यह लोगों को सोचना होगा कि पति-पत्नी के झगड़े में बच्चों का क्या दोष है.'- न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

जब पति-पत्नी ने एक दूसरे के गले में माला डाली

शीला और मंगरु का यह पारिवारिक विवाद रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचा. दोनों के बीच मध्यस्थता के जरिए विवाद को दूर किया गया और वह वक्त आया जब राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर झालसा चेयरमैन सह झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के समक्ष दोनों ने एक दूसरे के गले में माला पहनाकर एक साथ जीवन बिताने की शपथ ली.

सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने इस मौके पर दंपत्ति को बधाई देते हुए उनके सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए शुभकामना व्यक्त की.

बिना बैंड बाजे के एक बार फिर एक दूजे के लिए हुए शीला और मंगरु की खुशी देखते ही बन रही थी. एक दूसरे ने साथ रहने की शपथ ली और इसके लिए डालसा के प्रति आभार जताया.

गिले-शिकवे को दूर कर परिवार को टूटने से बचाएं

ईटीवी भारत से बात करते हुए मंगरु राय कहते हैं कि अब गिला शिकवा दूर हो गया है. अब बच्चों के लिए सोचना है और मिलकर जीवन की गाड़ी को चलाना है. वहीं शीला भी इस पुर्नमिलन से खुश थीं. वो कहती हैं कि कुछ बातें ऐसी थीं जो अब दूर हो चुकी हैं. हमें साथ में रहना है. बहरहाल शीला और मंगरु जैसे आज के समय कई लोग हैं जो छोटे-मोटे विवाद के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. आवश्यकता है कि ऐसे लोग अपने गिले-शिकवे को दूर भगाकर परिवार को बिखरने से बचाएं.

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