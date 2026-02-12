ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने गुरुवार को सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद 27 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया है.

दरअसल, 11 फरवरी को केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि केजरीवाल सरकारी काम कर रहे थे. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि केजरीवाल ने किसी से कहा हो कि साउथ लॉबी से पैसे मांगे. हरिहरन ने कहा कि केजरीवाल का नाम पहले तीन चार्जशीट में नहीं था. उनका नाम चौथे पूरक चार्जशीट में आया. चौथे पूरक चार्जशीट पहले के चार्जशीट की तरह ही था. वो केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को लेकर केवल कट एंड पेस्ट था. हरिहरन ने केजरीवाल के खिलाफ जांच करने की जरूरी अनुमति नहीं मिलने का भी सवाल उठाया.

ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि, 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी.