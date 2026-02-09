ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा मामले के आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने आठों आरोपियों की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट 12 फरवरी को ही इस मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा.

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया उनमें मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद और मोहम्मद अतहर शामिल हैं. कोर्ट जिन आरोपियों की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा उनमें अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल शामिल हैं.

इससे पहले 24 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट ने उबैदुल्लाह को जमानत दी थी. इसके पहले भी तीस हजारी कोर्ट ने उबैदुल्लाह को जमानत दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था. बाद में 24 जनवरी को दोबारा तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत देने का आदेश दिया था.

बता दें कि, 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके के एसएसओ भी शामिल हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है. इसके बाद लोग वहां जमा होने लगे थे.