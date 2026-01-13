ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैज- ए- इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट सायेशा चड्ढा ने जमानत याचिका पर कल यानि 14 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. तीस हजारी कोर्ट ने 8 जनवरी को पांचों आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था वे हैं मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को छह और लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज , हमजा , अतहर और उबेद शामिल हैं. ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं.