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बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस: प्रमोद नौटियाल की जमानत अर्जी खारिज, फिलहाल पुरसारी जेल में ही रहेंगे

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामला ( Photo-ETV Bharat )