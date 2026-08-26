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दिल्ली रेस क्लब को खाली करने के संपदा अधिकारी के आदेश पर कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

दिल्ली रेस क्लब को खाली करने के संपदा अधिकारी के 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को खाली करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीतांबर दत्त ने कहा संपदा अधिकारी के 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि संपदा अधिकारी ने दिल्ली रेस क्लब को पर्याप्त मौका दिया लेकिन वो अपना पक्ष साबित करने में कामयाब नहीं हो सके. बता दें कि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली जॉकी एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया था. जस्टिस हरीश वैद्यनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता लीज धारक नहीं है और उसके पास दूसरे कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं.

बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिल्ली रेस क्लब को खाली करने के आदेश पर लगी रोक को हटा दिया था. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक परिसर में अनाधिकृत रुप से रहने वाले को खाली कराने का वैधानिक अधिकार है.

डिवीजन बेंच ने कहा था कि 24 अप्रैल को सिंगल बेंच को दिल्ली रेस क्लब को खाली करने का आदेश जारी नहीं करना चाहिए था. डिवीजन बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक परिसर से किसी अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए धारा 4 के तहत संपदा अधिकारी के जरिये कार्रवाई का अधिकार है. संपदा अधिकारी की कार्रवाई पर रोक एक तरह से फैसला करने जैसा है.