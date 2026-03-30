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उदयपुर के कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

उदयपुर: शहर के कोर्ट परिसर में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक संदिग्ध ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ गया और तत्काल सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया. सोमवार होने के कारण कोर्ट में सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ थी. वकील, मुवक्किल और अन्य लोग अपनी-अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक सुरक्षाकर्मियों ने सभी को तुरंत बाहर निकलने के निर्देश देने शुरू कर दिए. देखते ही देखते पूरा परिसर खाली हो गया. हालांकि जांच में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई.

एडिशनल एसपी सिटी उमेश ओझा ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे एक ईमेल के माध्यम से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बिना देरी किए सुरक्षा घेरा बना लिया और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी को परिसर से बाहर निकाल दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एटीएस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए.