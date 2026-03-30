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उदयपुर के कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

उदयपुर के कोर्ट परिसर में बम धमाके की धमकी से दहशत फैल गई. हालांकि जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई.

Bomb Threat in Udaipur
कोर्ट से बाहर निकलते लोग (Etv Bharat udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 4:40 PM IST

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उदयपुर: शहर के कोर्ट परिसर में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक संदिग्ध ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ गया और तत्काल सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया. सोमवार होने के कारण कोर्ट में सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ थी. वकील, मुवक्किल और अन्य लोग अपनी-अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक सुरक्षाकर्मियों ने सभी को तुरंत बाहर निकलने के निर्देश देने शुरू कर दिए. देखते ही देखते पूरा परिसर खाली हो गया. हालांकि जांच में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई.

एडिशनल एसपी सिटी उमेश ओझा ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे एक ईमेल के माध्यम से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बिना देरी किए सुरक्षा घेरा बना लिया और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी को परिसर से बाहर निकाल दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एटीएस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए.

उदयपुर के कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी (Etv Bharat udaipur)

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम ब्लास्ट की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने की चप्पे-चप्पे की जांच

पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया और किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए सघन जांच अभियान शुरू किया गया. बम स्क्वाड की टीम ने कोर्ट के विभिन्न कमरों, रिकॉर्ड रूम, कैंटीन और पार्किंग क्षेत्र सहित हर स्थान की बारीकी से तलाशी ली.

इस धमकी का समाचार फैलते ही वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की. फिलहाल, किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर जांच जारी है. पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है और साइबर टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की है.

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PANIC CAUSED BY BOMB THREAT
NO SUSPICIOUS OBJECT FOUND
POLICE ON HIGH ALERT
BOMB THREAT IN UDAIPUR

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