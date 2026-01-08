ETV Bharat / state

अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, रायपुर कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा

देशभर में कई अदालतों को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

COURT RECEIVED BOMB THREAT
रायपुर कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 8, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
रायपुर: आज देश के कई सिविल अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है. रायपुर कोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया है. ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. धमकी भरा ईमेल कई राज्यों की अदालतों को भेजा गया है. सायबर सेल से जुड़े अधिकारी अब ईमेल भेजने वाले की पहचान कर रहे हैं.

अदालत को बम से उड़ाने की धमकी

जिला कोर्ट रायपुर में भी सुरक्षा के लिहाज से जवानों की टीम जांच के लिए पहुंची. टीम के साथ बम डिस्पोजबल और डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर मौजूद रही. कोर्ट परिसर का पूरा हिस्सा चेक किया गया. चेकिंग के दौरान किसी भी तरह का कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर और उसके आस पास जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है. पुलिस की टीम लगातार लोगों को भी सतर्क कर रही है कि वो किसी भी संदिग्ध सामान को हाथ नहीं लगाएं. पुलिस ये भी बता रही है कि कोई भी संदिग्ध सामान मिलने पर पुलिस को खबर दें.

रायपुर कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा (ETV Bharat)

एएसपी रायपुर लाल उमेद सिंह का बयान

रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा, "जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से मिली है. इसके बाद प्रदेश के कई जिला न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही चेकिंग की गई है. इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु कोर्ट परिसर में दिखाई नहीं पड़ी. लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. अभी भी पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है. इसके साथ ही साइबर टीम के द्वारा ईमेल भेजे जाने वाले की पता तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिससे धमकी भरे मेल करने वाले का पता चल सके."

रायपुर कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा (ETV Bharat)


गाड़ियों की भी की जा रही चेकिंग

छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे राज्यों में भी जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की ईमेल के माध्यम से धमकी भेजी गई है. जिसके चलते रायपुर सहित प्रदेश के कई जिला न्यायालय में पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है. अभियान के दौरान कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. इसके साथ ही हर आने जाने वाली संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग भी पुलिस के द्वारा की जा रही है.

TAGGED:

RAIPUR
DISTRICT COURT
BOMB DISPOSAL SQUAD
COURT RECEIVED BOMB THREAT

