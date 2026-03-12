ETV Bharat / state

दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनों पर एक महीने की रोक पर कोर्ट ने उठाए सवाल, छात्रों को उनके व्यवहार पर भी घेरा

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं?

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक महीने तक सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल खड़ा किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा कि अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर पूरे तरीके से रोक जायज नहीं है. मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन किया है तो पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं. कोर्ट ने धारा 144 लगाने के आदेश पर भी सवाल खड़े किए. कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को अंदेशा है कि कल कुछ अनहोनी हो सकती है तभी वो धारा 144 लगा सकती है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छात्रों के रवैये पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर सुनवाई केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के अधिकारों का मामला है, लेकिन इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. छात्रों को अपने व्यवहार में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति क्यों आने दी गई. प्रॉक्टर एक अकादमिक व्यक्ति होता है. किसी अकादमिक व्यक्ति को ऐसा आदेश देने की नौबत क्यों आई.

कोर्ट ने 25 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के छात्र उदय भदौरिया ने दायर किया है. याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर की ओर से 17 फरवरी के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें सार्वजनिक सभाओं, जुलूस प्रदर्शन या पांच व्यक्तियों के जुटने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में रोक लगा दी गई है. ये नोटिफिकेशन यूजीसी के इक्विटी गाइडलाइंस के आने के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के समूहों के बीच झड़पों की खबरें आने के बाद जारी किए गए.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस नोटिफिकेशन के बाद किरोड़ीमल कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज ने अपने परिसर में सख्त रुख अपनाते हुए आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अलावा निलंबन और निष्कासन की चेतावनी दी है. दोनों कॉलेजों ने अपने छात्रों और स्टाफ को इस संबंध में कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने को कहा है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है. ये नोटिफिकेशन अकादमिक विमर्श को खत्म कर सकता है.

ये भी पढ़ेंः

TAGGED:

DELHI HIGH COURT DU PROTEST
COURT QUESTIONED ON PROTEST
PROTESTS AT DELHI UNIVERSITY
DELHI HIGHCOURT ON STUDENTS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.